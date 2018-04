L’Italia al Mondiale di Russia, purtroppo, non ci sarà. Ma la possibilità di divertirsi con il classico album delle figurine Panini naturalmente non mancherà. La casa modenese ha infatti reso noto che anche quest’anno gli appassionati avranno la possibilità di collezionare le figurine del Mondiale. L’album si chiamerà 2018 FIFA World Cup Russia, la collezione sarà distribuita in oltre 100 nazioni. Complessivamente ci saranno 682 figurine, ben 50 quelle speciali.

Nell’album Panini di Russia 2018 ci saranno, come di consueto, le figurine dei 12 stadi e le immagini delle 12 città che ospiteranno le partite, con una figurina doppia per Mosca, che avrà due stadi. Una sezione sarà dedicata a ‘FIFA World Cup Legends: Multiple Winners e History Makers’, con 10 figurine che celebrano le nazionali che hanno vinto in passato, inoltre saranno presenti due immagini speciali dedicate a due recordman: Pelé, l’unico ad averne vinti tre, e Klose, miglior bomber all-time.

I collezionisti delle figurine avranno la possibilità di trovare i grandi del calcio mondiale, come Messi, CR7, Neymar, Kane, Salah, Lewandowski, tanti giocatori di nazionali poco conosciute e anche 48 ‘italiani’. Cioè quei calciatori della Serie A che potrebbero avere la chance di giocare in Russia, inclusi gli argentini Dybala, Higuain e Icardi e i belgi Nainggolan e Mertens. Ogni squadra avrà 20 figurine, 18 per i calciatori, una per la squadra e una per il logo della federazione. Per ogni calciatore sarà nota, la posizione in campo, l’altezza, il peso e il club di appartenenza.

Ogni bustina conterrà 5 figurine, e costerà 0,90 euro. L’album sarà venduto al prezzo di 2,50 euro, mentre il blister ‘Starter Pack’ (album e 6 bustine) è disponibile a 4,90 euro. Queste le parole del direttore Mercato Italia della Panini Antonio Allegra:

Dopo il successo delle card Adrenalyn sui Mondiali FIFA, arriva la raccolta ufficiale di figurine sulla manifestazione. Nonostante l’assenza dell’Italia abbiamo ricevuto nelle scorse settimane tantissime sollecitazioni da parte dei collezionisti che vogliono entrare nella magica atmosfera magica del Mondiale tramite la nostra collezione: poter avere Ronaldo, Messi, Neymar insiemi ai grandi campionati del nostro campionato è un’occasione unica che solo la raccolta Panini può offrire.