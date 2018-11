Nella pre-partita tra Ituzaingó e Deportivo Merlo, valida per la Primera C, è stata ritrovata una granata sotto la tribuna destinata alla tifoseria degli ospiti. Dopo l'intervento della Brigata Explosives, la partita è stata giocata normalmente e si è conclusa sul risultato di 0-0. Quando l'esplosivo è stato ritrovato, l'intero stadio è stato evacuato e sono intervenuti gli specialisti, sotto il comando del Ministero della sicurezza, per evitare situazioni spiacevoli. Una volta che è stata ufficializzata la messa in sicurezza dell'impianto, la partita si è disputata regolarmente. La polizia della provincia di Buenos Aires che, nell'ispezione delle strutture dello stadio precedente alla sfida ha trovato la granata, ha subito provveduto a fare evacuare tutta la zona e subito dopo gli interventi sono partite partite le investigazioni per capire come sia finito lì quell'esplosivo e da quanto tempo era in quella posizione.

La polizia di Buenos Aires ha riferito che "un elemento esplosivo tipo granata" è stata ritrovato due o tre ore prima della partita: il dispositivo "era depositato nella terra, sotto le mura della tribuna degli ospiti e vicino alla cabine della tribuna stampa" dello stadio Carlos Alberto Sacaan. Secondo quanto riportato da Infobae, il presidente di Ituzaingó, Hernando Politano, ha minimizzato quanto accaduto nel suo impianto sportivo: "Ero nello stadio al momento hanno trovato l'ordigno ma con la plastica in cui era avvolto non sembrava una granata".

Il risultato finale

Lo scontro tra Ituzaingó e Deportivo Merlo era parte integrante della giornata numero 16 della Primera C ed è terminato senza reti, per quello che è considerato il "clásico del oeste". In classifica entrambe le squadre sono fuori dalle prime dieci posizioni: il Deportivo lMerlo è al 13° posto mentre l'Ituzaingó è al 17°.