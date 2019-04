L'ho spiegato e sono stanco di ribadirlo. Non c'è alcun problema con lui ed è in corsa per essere convocato per la Coppa America. Il suo livello è molto buono, ho un ottimo rapporto con lui ma ho ritenuto fosse meglio dare più spazio a Lautaro: deve sentirsi valorizzato, importante, e per farlo deve essere convocato e giocare.

Lionel Scaloni ha parlato della possibile convocazione di Mauro Icardi in vista della Copa America che si disputerà il prossimo giugno in Brasile. Il commissario tecnico dell'Argentina, ai microfoni di DirecTv Sports, ha fatto il punto sul borsino degli attaccanti in vista del torneo continentale che vedrà impegnata la Seleccìon tra qualche settimana. Icardi con Scaloni era un punto fermo ma i recenti problemi all'Inter lo hanno messo ai margini dell'Albiceleste ma Scaloni, da par suo, non ha ancora chiuso la porta al centravanti di Rosario: "Dobbiamo ancora stabilire se sarà o meno nella lista definitiva, dipenderà molto da quello che farà in queste ultime gare stagionali".

Su Lautaro: Ha bisogno di sentirsi valorizzato

Se Lautaro Martinez è il futuro di questa nazionale, Sergio Aguero potrebbe avere ancora spazio nel presente. Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, sta valutando, nonostante nelle ultime convocazioni non è stato preso in considerazione, se portare il Kun in Brasile visto che l'attaccante del Manchester City sta vivendo una delle sue stagioni migliori da sempre. Della lista degli attaccanti della Selecciòn per la Copa America 2019 dovrebbe far sicuramente parte il compagno di squadra e connazionale di Mauro Icardi, Lautaro Martinez. Il Toro si è espresso molto bene prima dell'infortunio e Scaloni ha parlato anche di lui a DirectTv: "Lautaro l'ho già chiamato in passato perchè ha bisogno di sentirsi valorizzato. Farlo giocare è l'unico modo che ho per raggiungere questo obiettivo".