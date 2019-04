Nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo capitolo alle mirabolanti imprese di Ricardo Centurión: il calciatore argentino ha colpito con un pugno con un compagno della Reserva del Racing durante l'allenamento. Il Wachiturro non sarebbe arrivato in buone condizioni al campo di allenamento, anzi sembrava in evidente stato di ubriachezza, ha discusso con il giovanissimo Juan Cáceres e lo scambio di parole è di colpo degenerato: tutto è iniziato con le battute di Centurion ai suoi compagni di squadra fino a quando Cáceres non ha più sopportato e ha risposto con un colpo. Il calciatore offensivo ex Genoa, dopo aver incassato, è andato subito a cercare Cáceres e i due sono arrivati alle mani finché gli altri giocatori non li hanno separati. Dopo questo nuovo episodio, la dirigenza dell'Academia sta analizzando se Centurión dovrà continuare ad allenarsi con la Rerserva oppure no.

Non ci sono più scusanti: sarà addio

Per il Racing, squadra campione d'Argentina, il limite era già stato superato dopo il violento battibecco con il tecnico Coudet, spintonato a bordo campo durante la sfida di campionato contro il River Plate, la misura è colma e così la via d'uscita sembra essere una sola. Centurion è stato autore di diverse situazioni spiacevoli (incidente d'auto, principio di tafferuglio all'uscita di una discoteca e alcool a gogo quasi tutte le sere) e l'ex genoano vive ormai ai margini della rosa dell'Academia, tanto da non aver nemmeno partecipato alle celebrazioni e alla festa per il titolo vinto al Cilindro insieme ai compagni. L'unica soluzione, di cui sono convinti ad Avellaneda, è dirsi addio il prima possibile e questa è un'eventualità che va sicuramente considerata. Per quanto riguarda il mercato che ha Centurion in giro per il mondo, sarebbe arrivata solo un'offerta dai turchi del Fenerbahçe e qualche timido interesse di alcuni club cinesi.