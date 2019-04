L'Argentina del calcio è in lutto per la morte della grande gloria Julio César Toresani. L'ex calciatore e allenatore è stato trovato senza vita nella sede della Liga Santafesina de Fútbol che gli aveva offerto un alloggio negli ultimi assai travagliati mesi in cui ha dovuto combattere con una forte depressione, alimentata da problemi familiari e dall'incapacità di trovare una squadra da guidare. Secondo le prime indiscrezioni il classe 1967 si sarebbe suicidato.

in foto: https://twitter.com/ColonOficial/status/1120314933525274624

Julio César Toresani morto suicida

Secondo quanto riportato dalla stampa argentina Julio César Toresani si sarebbe suicidato. L'ex calciatore è stato trovato morto in un alloggio della sede della Liga Santafesina de Fútbol. Già pochi giorni fa, l'argentino aveva tentato di togliersi la vita con un mix di farmaci. Dopo una lavanda gastrica Toresani era stato dimesso, con la Liga che gli aveva offerto ospitalità in modo da provare ad alleviare i suoi problemi, aiutandolo nella lotta contro la depressione. L'ex centrocampista infatti da diversi mesi combatteva contro una vera e propria crisi, legata a motivi familiari e all'assenza di lavoro, con l'ultima avventura in panchina conclusasi lo scorso febbraio. A trovare il suo corpo senza vita è stato il custode dello stabile all'alba di lunedì 22 aprile.

Chi era Julio César Toresani

Julio César Toresani è stato un centrocampista molto duttile che ha lasciato il segno nel calcio argentino. Nella sua lunga esperienza professionale "El huevo" (ovvero "l'uovo", soprannome legato alla forma della sua testa) ha vissuto tantissime maglie come quelle di River Plate, Union, Colon, Boca Juniors, Independiente, mettendosi in mostra anche per il suo piglio deciso e temperamento. Appese le scarpette al chiodo per Toresani è iniziata l'avventura da allenatore, non troppo fortunata. L'ultima esperienza professionale è stata quella con gli uruguaiani del Rampla Juniors Fútbol Club conclusasi in maniera anticipata anche a causa dei dissidi con la dirigenza. Tanti i messaggi di cordoglio per lui sui social, anche e soprattutto da parte dei suoi ex club.

Il ricordo di Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona prima ha affrontato Toresani da avversario, e non sono mancati gli scontri, e poi ne è diventato amico ai tempi del Boca. El Pibe ha svelato alcuni retroscena della loro amicizia prendendosela anche contro le società colpevoli di non aver aiutato Toresani: "Pensare che ho combattuto con lui e oggi lo piango. Dopo quella famosa discussione, lui è venuto a giocare a Boca, e siamo stati grandi compagni. Ho parlato un sacco di volte con lui al telefono. Ho pensato di portarlo come mio secondo. Purtroppo sono arrivato tardi. Non pensavo che fosse tutto così grave… ora, io mi chiedo, perché Bocca, River o la AFA., non danno sostegno ai calciatori che passano per questa situazione? Non credo che il caso di Toresani sia l'unico. D' altra parte, c'è gente che conosceva l'Huevo molto meglio di me, e non ha fatto nulla. Era un grande lavoratore. Mi dispiace per la sua anima. Le mie condoglianze a tutta la sua famiglia. Spero che i figli abbiano lo stesso cuore di suo padre".