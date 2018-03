L’amichevole tra Spagna e Argentina perde un altro grande protagonista. Dopo Leo Messi e David Silva, che salteranno l’incontro per motivi estremamente diversi – l’attaccante del Barcellona ha un problema muscolare, mentre quello del City ha lasciato il ritiro per motivi personali, forse il figlio nato prematuro ha avuto dei problemi, dà forfait anche l’esterno del Psg Angel Di Maria, che come Messi è finito k.o. a causa di problemi muscolari.

Di Maria salta la Spagna

‘El Fideo’ che è stato grande protagonista nella vittoriosa amichevole dell’Argentina, che venerdì scorso ha battuto 2-0 l’Italia a Manchester, soffre di una mialgia sulla parte posteriore della coscia destra. Un problema che spesso ha attanagliato il giocatore del Paris Saint Germain, che per colpa di quel guaio ha saltato le partite più importanti della sua carriera, quelle con l’Olanda e la Germania (semifinale e finale) del Mondiale 2014. Non giocò nemmeno, sempre per quel problema, la finale della Coppa America 2015 che l’Argentina perse con il Cile. Chiaramente Sampaoli sa di non poter prescindere da Di Maria e spera di averlo al top della forma quando si disputeranno i Mondiali.

Icardi e Dybala verso l’esclusione per Russia 2018

Di Maria, al di là di questo problema fisico, è uno dei giocatori certi della convocazione per i Mondiali. Sampaoli non rinuncerà al giocatore del Paris Saint Germain e naturalmente convocherà per il reparto offensivo Leo Messi, Gonzalo Higuain, rientrato in nazionale dopo nove mesi, il ‘Kun’ Aguero e Lanzini del West Ham. Poi ci sono un paio di maglie da assegnare. Il centravanti del Boca Benedetto senza la rottura del ginocchio sarebbe stato certo del posto, ma adesso è in dubbio. Pavon ha giocato contro l’Italia e ha la possibilità di esserci in Russia. Lautaro Martinez, futuro interista, sta disputando una grande stagione e ha la chance di vincere il duello con Icardi e Dybala, che non sembrano entusiasmare troppo Sampaoli.