Qualche anno fa la FIFA stabilì che i giocatori che giocano all’estero dovevano essere convocati in nazionale con almeno tre settimane d’anticipo. Questa è diventata la prassi e oggi nessuno fa più caso a questa regola. Il c.t. dell’Argentina Sampaoli ha diramato pochi giorni fa le convocazioni per le amichevoli di lusso di fine marzo, una di queste sarà contro l’Italia, e aveva escluso Icardi e Dybala, che non giocava da un paio di mesi e che quando era stato richiamato in campo non aveva brillato. Nelle ultime tre partite, a convocazioni già effettuate, la ‘Joya’ ha realizzato quattro gol e adesso spera di rientrare nell’elenco. La possibilità non è remota perché Aguero si è infortunato.

Problemi al ginocchio per Aguero

Il ‘Kun’ ha subito in allenamento un infortunio al ginocchio sinistro, un problema di poco conto, per fortuna, che però lo obbliga a uno stop di un paio di settimane. Aguero salterà due partite di campionato e non risponderà alla convocazione di Sampaoli. L’attaccante su Twitter ha confermato lo stop: “Ho riportato un infortunio al ginocchio sinistro. Il dottore mi ha detto che dovrò rimanere fermo per due settimane. Il tempo per tornare al top della forma”.

Dybala spera nella convocazione con l’Argentina

Il forfait di Aguero è annunciato e Dybala, che in nazionale ha già giocato spesso e spessissimo è stato esaltato dallo stesso c.t. Sampaoli ha così la possibilità di essere convocato per le amichevoli di marzo. All’Ethiad Stadium di Manchester magari in coppia con Higuain potrebbe sfidare qualche compagno di squadra juventino.

I convocati di Sampaoli per le amichevoli dell’Argentina