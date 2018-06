A pochi giorni dal fischio d'inizio dei Mondiali, uno scandalo rischia seriamente di rovinare l'atmosfera in casa Argentina. A finire nel mirino della stampa e in particolare delle accuse di un giornalista locale, Gabriel Anello, è infatti il commissario tecnico dell'Albiceleste Jorge Sampaoli. Quest'ultimo si sarebbe reso protagonista, secondo le indiscrezioni di Anello, di un brutto episodio che nulla a che fare con il calcio: un tentativo di abusi su una cuoca all'interno delle strutture della Federcalcio argentina, in quel di Buenos Aires. La notizia ha immediatamente catalizzato l'opinione pubblica in Sudamerica, anche se il giornalista non è nuovo a questo tipo di "bordate", basti pensare a quelle relative a Lavezzi alle prese con la marijuana di qualche anno fa.

Sampaoli, accuse di abusi sessuali per il ct dell'Argentina

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Mitre Anello ha dunque svelato che Sampaoli avrebbe tentato di abusare di una cuoca all'interno dei locali della Federazione argentina. Il tutto è stato raccontato così: "C'è stata una cattiva condotta da parte di Sampaoli nei locali dell'Afa, con una cuoca che lavora lì. La Federazione sta facendo di tutto per non far uscire la notizia, ma tutte le persone con le quali ho parlato mi hanno confermato l'accaduto. Si tratta di qualcosa di molto pericoloso per la Selección e per Sampaoli, ha a che vedere con la giustizia".

Il ct potrebbe anche rischiare il posto, secondo le indiscrezioni di Anello

Un episodio terribile che la vittima ha subito dimostrato di voler denunciare secondo Anello che ha evidenziato però l'operato dei vertici della Federcalcio che sono riusciti a "coprire" il tutto, anche dietro il presunto pagamento di notevoli somme di denaro per mantenere il riserbo sull'accaduto. Una situazione che, stando al racconto del giornalista avrebbe spinto il presidente del massimo organo calcistico argentino Tapia a pensare addirittura di sostituire il commissario tecnico a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di Russia.

Verità o bufala, il precedente relativo alle accuse a Lavezzi

Bisognerà capire quanto ci sia di vero nelle dichiarazioni di Anello che non è nuovo a rivelazioni shock, come quelle del passato su Lavezzi beccato a fumare marijuana. Una vicenda mai confermata con i calciatori dell'Albiceleste che presero le difese del compagno pubblicamente, rifiutandosi per mesi di intervenire davanti ai microfoni. Ora un nuovo fulmine a ciel sereno per un'Argentina che comunque rischia di iniziare la sua avventura ai Mondiali nel peggiore dei modi.