La settimana prossima sarà importantissima per tutti i calciatori che sognano un posto ai Mondiali di Russia 2018. Perché tutti i selezionatori dovranno comunicare alla Fifa la lista dei 35 giocatori pre-convocati per i Mondiali di Russia. Uno degli allenatori che ha la maggiore abbondanza è Jorge Sampaoli, che soprattutto tra centrocampo e attacca ha l’imbarazzo della scelta. Nella lista dovrebbe esserci Mauro Icardi, che pareva non avesse molte chance di esserci, ma le ultime prestazioni e i 28 gol in campionato sembrano aver convinto l’ex tecnico del Siviglia che almeno una chance al capitano dell’Inter dovrebbe darla.

Il 14 maggio Sampaoli comunicherà la lista dei pre-convocati, saranno 35 e successivamente ne diventeranno 23, che saranno quelli che voleranno in Russia. Secondo quanto riferisce ‘TyC Sports’ nell’elenco ci sarà anche Mauro Icardi, che ha avuto un rapporto molto contrastato con la nazionale e che solo con Sampaoli ha iniziato a respirare l’aria dell’albiceleste. Secondo le indiscrezioni saranno tanti gli ‘italiani’ nell’elenco di Sampaoli. Ci saranno gli juventini Higuain e Dybala, i romanisti Fazio e Perotti, il terzino del Torino Ansaldi, il difensore della Fiorentina Pezzella, il milanista Biglia, reduce da un infortunio, e il fantasista dell’Atalanta Gomez.

Naturalmente ci sono una dozzina di giocatori già sicuri del posto, in testa c’è Messi, ma non si toccano nemmeno Banega, Di Maria, Otamendi, i portieri Romero, Guzman e Caballero, Rojo e Mascherano. Certi anche i difensori Mercado e Tagliafico. Vicini al pass anche Lanzini del West Ham e Paredes, ex Roma ora allo Zenit. Mentre in lotta per un posto ci sono Pablo Perez, Guido Pizarro, Enzo Perez, l’ex genoano Centurion, Battaglia, Bustos, Rigoni, Lo Celso, Kranevitter e il futuro interista Lautaro Martinez.