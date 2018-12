Un anno dopo l’addio al Parma, dove aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente, Hernan Jorge Crespo torna nel mondo del calcio ma nel ruolo di allenatore: l’ex attaccante di Inter, Milan, Chelsea, Lazio è il nuovo direttore tecnico del Banfield, come comunicato dalla stessa società argentina. La squadra dell'omonima città, che dista 14 km da Buenos Aires, ha visto passare tra le sue fila giocatori come Javier Zanetti e Julio Ricardo Cruz e aveva bisogno di un nuovo allenatore dopo il problemi di salute di Julio Cesar Falcioni. L'unica esperienza da allenatore di Crespo risale alla stagione 2015/2016 in Serie B con il Modena, quando venne esonerato dopo 33 giornate, in un’annata comunque conclusasi con la retrocessione del club emiliano in Serie C. Valdanito è stato presentato come allenatore di Banfield oggi e durante la conferenza stampa ha parlato della sua idea di gioco:

L'idea è di essere una squadra ordinata, che vuole giocare bene il calcio, penso che siano i modi ideali per ottenere la vittoria, tutti vogliamo vincere, penso che ci siano tante forme, non ci sia un manuale per l'allenatore vincente. La strada verso la vittoria penso sia quella che di giocare bene il calcio. Voglio una squadra offensiva e abbiamo intenzione di costruire un'identità che ci consenta di avere un marchio di fabbrica del Banfield.

Le congratulazioni di Batistuta a Crespo

Uno dei primi a congratularsi con Hernan Crespo per la sua nuova avventura è stato Gabriel Batistuta che dal suo account Twitter ufficiale ha inviò un messaggio all'ex compagno di nazionale per il suo arrivo a Banfield come nuovo tecnico: "Mi congratulo con te per questa nuova sfida nella tua brillante carriera sportiva. Ti auguro il meglio".