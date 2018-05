Jorge Sampaoli ha ufficializzato i 23 giocatori che rappresenteranno la Seleccìon Argentina alla Coppa del Mondo 2018 in una conferenza stampa presso dal centro sportivo AFA di Ezeiza. Dai 35 che ha presentato la scorsa settimana ecco la lista dei calciatori che voleranno in Russia. Come prevedibile sono rimasti fuori dai convocati Mauro Icardi, capocannoniere della Serie A con 29 reti, e Lautaro Martinez per il reperto d'attacco e uomini di qualità come Diego Perotti e Enzo Perez. Tagliati, ma con poche speranze di vedere il campionato del Mondo già in precedenza, Ricardo Centurion, German Pezzella e Leandro Paredes. Per il ruolo di terzo l'ha spuntata Franco Armani del River Plate su Nahuel Guzman del Tigres.

Il DT dell'Albiceleste ha deciso di dare fiducia Gabriel Mercado, Lucas Biglia e Sergio Aguero che sono alle prese con problemi fisici ma lo staff medico spera di poterli recuperare in tempo. In ogni caso Sampaoli ha tempo fino al 4 giugno per apportare modifiche alle sue convocazioni. La lista che il selezionatore dell'Argentina ha letto nella prima parte della conferenza stampa è la seguente:

PORTIERI: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea) e Franco Armani (River Plate);

DIFENSORI: Nicolás Otamendi (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Federico Fazio (Roma), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting Lisbona), Gabriel Mercado (Sevilla) e Christian Ansaldi (Torino);

CENTROCAMPISTI: Javier Mascherano (Hebei Fortune), Ever Banega (Sevilla), Giovani Lo Celso (PSG), Maximiliano Meza (Independiente), Manuel Lanzini (West Ham), Angel Di Maria (PSG), Lucas Biglia (Milan), Eduardo Salvio (Benfica) e Cristian Pavón (Boca Juniors);

ATTACCANTI: Lionel Messi (Barcellona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus) e Paulo Dybala (Juventus).

Sampaoli: Il modulo sarà il 2-3-3-2

Jorge Sampaoli non si è nascosto e ha ammesso di considerare la sua Argentina tra i candidati alla vittoria finale: "Siamo chiamati a emozionare un Paese intero e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile dando il massimo. Sarà un torneo con molte sorprese, ma sono convinto che siamo tra i candidati alla vittoria". Il tecnico dell'Albiceleste ha annunciato una squadra votata all'attacco: "Il modulo su cui lavoreremo sarà il 2-3-3-2".