A poche ore dall'esordio mondiale, la nazionale argentina del commissario tecnico Jorge Sampaoli ha perso un altro dei possibili protagonisti in Russia. Dopo l'infortunio al ginocchio destro che ha costretto l'ex portiere della Sampdoria, Sergio Romero, Ad abbandonare il ritiro dell'Albiceleste, nelle ultime ore ha dovuto abbassare la testa anche Manuel Lanzini: centrocampista con passaporto italiano del West Ham.

Come ha comunicato attraverso il proprio account Twitter la Federcalcio argentina, il 25enne si è infatti procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l'ultimo allenamento della squadra. Un infortunio serio che ovviamente costretto al ritiro il giocatore, e obbligato il commissario tecnico della Seleccion a pensare ad una soluzione alternativa.

Anche Lamela e Paredes sognano la convocazione

Una tegola non da poco per Sampaoli, che aveva dato fiducia a Lanzini lasciando a casa il romanista Perotti. Davanti a questo infortunio, a questo punto, la convocazione per entrare nei 23 giocatori mondiali potrebbe clamorosamente riaprirsi non solo per l'attaccante giallorosso, ma anche per un altro ex protagonista della Serie A anch'egli rimasto fuori dalle scelte del ct: Erik Lamela.

A sei giorni dall'inizio del torneo iridato e ad otto dall'esordio contro l'Islanda nella prima partita del gruppo D, il tecnico dell'Argentina è ora chiamato a riflettere bene su chi dovrà prendere il posto del giocatore del West Ham. Il ballottaggio sarà probabilmente solo tra Perotti e Lamela, dato che Centurion (uno dei "rivale" per i due attaccanti) dovrà stare fermo per più di dieci giorni a causa di un'operarazione di appendicite. Qualche chance potrebbe invece averla anche il giocatore dello Zenit San Pietroburgo Leandro Paredes: anche lui vecchia conoscenza della tifoseria giallorossa.