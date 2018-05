I Mondiali sono alle porte e ogni giorno è utile per capire come si presenteranno le varie squadre qualificatesi per la Russia. Iniziano le convocazioni, le scelte dei vari commissari tecnici, esclusioni prestigiose e sorprese dietro l'angolo. Ma si monitorizzano anche le condizioni fisiche di chi dovrà scendere in campo e difendere i propri colori al massimo delle proprie possibilità.

Chi non è al cento per cento o subisce in questo periodo traumi fisici non sarà della kermesse, il tempo per recuperare manca e anche le Nazionali maggiormente quotate possono subire contraccolpi imprevisti. Come è capitato in queste ore alla favorita Argentina di Messi e Aguero: il portiere Romero non sarà dei Mondiali, il ginocchio ha ceduto e ha deciso di operarsi

Romero ha rimediato oggi un blocco articolare al ginocchio destro, decidendo di operarsi. Nei prossimi giorni, lo Staff Tecnico farà sapere il suo sostituto

Intervento obbligatorio. Un comunicato secco, preciso e che non lascia spazio a possibili recuperi da parte dell'estremo difensore che ha giocato nella Sampdoria e che adesso difende i colori del Manchester United di Mourinho. El Chiquito, vice campione del Mondo in Brasile 2014, lascerà dunque spazio ad un sostituto che dovrà essere valutato immediatamente.

Dai Tigres all'Albiceleste. Nahuel Guzman dovrebbe essere il sostituto per difendere i pali dell'Argentina. Il portiere gioca attualmente per la squadra messicana dei Tigres. L'allenatore Jorge Sampaoli ha impiegato pochi minuti per decidere il sostituto puntando su Guzman dopo che l'esclusione di Romero è stata annunciata martedì. Romero dovrà subire un intervento chirurgico al ginocchio destro, dettaglio confermato direttamente dall'AFA.

Gli impegni dell'Argentina. Guzman, 32enne ex portiere di Newell's Old Boys, ha vinto tre titoli in tre anni con i Tigres e farà parte della squadra per l'amichevole dell'Argentina contro Haiti il prossimo 29 maggio per poi volare in Israele il 9 giugno, prima di andare in Russia, dove giocherà nel Gruppo D con Islanda, Croazia e Nigeria.