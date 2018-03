Shock in casa Indipendente. Un giocatore delle giovanili del club avrebbe rivelato gli abusi subiti allo psicologo incaricato, Fernando Beron, della pensione in cui alloggiano i ragazzi appartenenti alla primavera del Rojo e ora intorno alla società di Avellaneda regna il caos. Dopo aver appreso i fatti, il club ha presentato la denuncia alla Investigation Unit 4 di Avellaneda e ora è tutto nelle mani della procuratrice María Soledad Garibaldi. Nella gestione del caso è intervenuto anche il ministro della Sicurezza della Provincia di Buenos Aires, Cristian Ritondo, che ha un legame diretto con il club in quanto membro del Consiglio di amministrazione. Nello scandalo sarebbero coinvolti anche un ex calciatore e un ex arbitro, che costringevano i ragazzini a prostituirsi.

Il giornalista Gustavo Grabia ha reso noto il caso durante il programma "No todo Pasa" di TyC Sports e ha fatto sapere che la questione è stata classificata come "pedofilia e facilitazione degli abusi". Secondo lui ci sarebbero circa 20 ragazzini coinvolti in questa rete ed è emerso che il tutto succedeva per poi riceve del denaro in cambio.

Secondo quanto riporta il Clarin, Fernando Beron, coordinatore delle giovanili dell'Indipendente, ha confermato che vi è un’indagine in corso ma non ha voluto fornire dettagli circa la denuncia. Come affermato dallo stesso quotidiano il giocatore accusato ha 19 anni e fino a mercoledì mattina è stato visto nella pensione di Villa Domínico: subito dopo la denuncia il club ha deciso di licenziarlo. Le indagini degli inquirenti dovranno adesso appurare quanto sia diffuso lo schema di prostituzione minorile denunciato e nelle prossime ore è attesa una dichiarazione ufficiale per chiarire la situazione.

Parla Llermanos, avvocato del Rojo

L'unica persona collegata con il club ha affrontato la questione era l'avvocato della società, Daniel Llermanos, che si è limitato a confermare l'esistenza del caso: