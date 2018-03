La situazione dell’Arezzo è sempre più critica. Il club toscano, che in settimana ha ricevuto 6 punti di penalizzazione, rischia seriamente il fallimento. I curatori fallimentari del club granata hanno detto pubblicamente che il club scomparirà se entro la fine di aprile non verrà versato nelle casse della società un milione di euro, se non sarà così i libri verranno portati in tribunale.

Serve un milione di euro

I curatori fallimentari dell’Arezzo Lucio Francario e Vincenzo Ioffredi in un incontro con la stampa hanno parlato in modo chiaro della situazione del club e hanno detto che la situazione è molto difficile e lo spettro del fallimento è ben presente. Il professor Francario ha detto: “Dovremo capire e verificare se esistono proposte concrete e fondate per la società, abbiamo già ultimato l’inventario partendo dai beni mobili proprio per velocizzare l’iter”. Queste invece le parole del professor Ioffredi:

Possono esserci delle proposte prima dell’asta che saranno valutate ai fini dell’asta, non è una gara in cui vince chi è primo. Se la prima asta dovesse andare deserta? Prima di arrivare alla seconda sarà necessario capire se esistono i presupposti per continuare con l’esercizio provvisorio.

L’Arezzo è penultimo in classifica

L’Arezzo, che vive una situazione complicatissima, ha ripreso la sua attività dopo aver saltato quattro partite, tutte rinviate. Martedì i granata giocheranno contro la Pro Piacenza, mentre la settimana prossima è in programma il recupero con il Livorno, in quel match tornerà in campo Moscardelli. L’allenatore Pavanel cercherà di risollevare la squadra che è penultima in classifica. I punti di vantaggio sul Prato sono tre, che ha disputato due partite in più. Il quintultimo posto, occupato dalla Lucchese, che sarebbe l’ultima squadra salva, è lontano dodici lunghezze.