Non c'è pace per l'Arezzo. Il club toscano che milita nel campionato di Lega Pro vede sempre più vicino il baratro del terzo fallimento dopo quello del 1993 e del 2010. Una crisi apparentemente senza uscita soprattutto dopo che la trattativa per la cessione a Matteoni è naufragata, con il presidente Fabio Gatto pesantemente contestato e costretto ad abbandonare l'ultima conferenza stampa. Ecco allora che alla luce degli ultimi avvenimenti, e dello sciopero dei calciatori, la Lega Pro ha annunciato il rinvio del match contro il Livorno.

Arezzo, caos e fallimento ad un passo.

Dopo Vicenza e Modena anche l'Arezzo sembra ad un passo dal fallimento. Un tracollo finanziario con debiti per due milioni di euro, che hanno spinto i calciatori che non ricevono da mesi gli stipendi ad entrare in sciopero. Una situazione che ha scatenato la rabbia della piazza soprattutto dopo che la trattativa per la cessione a Marco Matteoni è naufragata completamente, con l'imprenditore Fabio Gatto proprietario del club che si è ritrovato tra le mani la classica "patata bollente".

in foto: Moscardelli dell’Arezzo in azione contro la Pistoiese

Il presidente Gatto cacciato dalla sala stampa.

Proprio il presidente nell'ultima conferenza pubblica, è stato costretto a lasciare la sala stampa. Mentre tentava di spiegare i motivi della conclusione della trattativa per la cessione Gatto è stato pesantemente insultato dai presenti. Una situazione pesantissima per un Arezzo che dopo aver già incassato 3 punti di penalità, rischia di incassarne altri 8 nelle prossime settimane. I calciatori nel frattempo hanno deciso di mettere in mora la società incrociando le gambe e scioperando per una situazione considerata insostenibile.

La sfida di Lega Pro contro il Livorno rinviata a data da destinarsi.

Ed ecco che inevitabilmente anche la Lega Pro ha deciso di prendere provvedimenti. Con un comunicato ufficiale a firma del presidente Gravina, è stato reso noto il rinvio del derby contro il Livorno a data da destinarsi. Questa la nota ufficiale: "Con Comunicato Ufficiale pubblicato in data odierna, il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, facendo seguito agli incontri intervenuti con l’Amministrazione Comunale di Arezzo e con le Autorità della Città; preso atto dell’incertezza determinata dallo stato di agitazione dichiarato dai calciatori dell’Arezzo che non hanno sciolto la riserva in ordine all’eventuale sciopero per la gara in programma domenica 25 febbraio p.v. tra Arezzo e Livorno; valutata la necessità di un urgente intervento della Lega volto a tutelare la regolarità della competizione e ad evitare l’aggravarsi della situazione; ha disposto di rinviare a data da destinarsi la gara Arezzo – Livorno in programma DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018″.