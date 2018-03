Il calciatore turco Arda Turan si è sposato con la storica fidanzata Aslihan Dogan. Il matrimonio è stato celebrato a Istanbul. Le nozze dell’ex centrocampista del Barcellona sono state blindate, perché il suo testimone era il presidente turco Erdogan. La celebrazione non è stata particolarmente sfarzosa. Il giocatore infatti ha dichiarato di non ritenere opportuno un matrimonio extra-lusso in un periodo in cui la Turchia vive un momento di grande tensione con la Siria.

Il matrimonio di Arda Turan con Aslihan Dogan

A Istanbul dunque uno dei calciatori turchi più famosi al mondo Arda Turan ha deciso di sposarsi con Aslihan Dogan, i due sono legati sentimentalmente da sei anni. Secondo quanto riferiscono i media turchi le nozze sono state blindate perché c’era anche il presidente Erdogan, in veste di testimone. Non ha mai nascosto la sua simpatia per il presidente della Turchia il trentenne centrocampista che ha manifestato il suo supporto all’operazione militare contro Afrin e che lo scorso anno aveva detto di essere favorevole al referendum per l’introduzione del ‘super-presidenzialismo’. Tra gli ospiti c’erano anche tanti grandi protagonisti del calcio turco e molti ospiti famosi.

Atletico Madrid e Barcellona nel passato di Arda Turan

Cresciuto nel Galatasaray il ‘Mago Turco’ nel 2011 ha firmato per l’Atletico Madrid e nelle ultime sei stagioni e mezza ha giocato nella Liga. Ha dato il meglio di sé con i ‘Colchoneros’, con cui vinse uno storico campionato nel 2014. Il Barcellona lo acquistò nell’estate del 2015, ma con i blaugrana non ha giocato molto (appena 55 presenze e 15 reti in due anni e mezzo). Nel mercato di gennaio è tornato in patria. Arda Turan è diventato un giocatore dell’Istanbul Basaksehir, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto fino al 2020.