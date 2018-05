La partita della Liga Nacional Juvenil tra Onda e Castellón è stata momentaneamente sospesa a causa del forte odore di spinello che ha invaso il campo: l'arbitro Javier Torrejón Royo è stato costretto a interrompere la partita al minuto 12 quando ha notato un intenso odore di hashish proveniente dalla Tribuna de Preferencia dello stadio de La Serratella. La notizia è stata riportata dal quotidiano Levante. L'odore era così forte che i giocatori lo percepivano dal centro del campo e pregiudicava la loro prestazione sportiva. La dirigenza del Castellón ha cercato di esortare il delegato del campo a far spegnere queste "magiche" sigarette ai tre o quattro tifosi che stavano fumando in tribuna e dopo pochi minuti di stop, e con l'aria meno viziata, la gara è ripresa senza problemi e si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 1-0.

Molto singolare il modo in cui i delegati delle squadre hanno dato l'avviso all'operatore del campo de La Serratella che ha invitato i supporter a spostarsi perché il fumo e l'odore davano fastidio ai calciatori. Due minuti dopo l'interruzione la partita è ripresa nella più totale normalità. Come riporta il quotidiano Levante va notato che in questo tipo di gare non è presente alcun tipo di sicurezza, né la Policía Nacional né la Guardia Civil, e che l'uso di droghe è severamente vietato nelle strutture sportive. Se ci fossero state forze che rappresentano l'ordine pubblico avrebbero potuto redigere un rapporto con conseguenti multe per i consumatori di hashish.

Se il dibattito sul divieto di fumare nei luoghi pubblici e, soprattutto, in quelli sportivi come campi da calcio è sempre in auge, ci sono comunque dei sottili confini che non andrebbero attraversati e l'abitudine di fumare da parte dei tifosi su gradinate molto vicine ai terreni di gioco potrebbe rivelarsi dannosa per gli uomini in campo.