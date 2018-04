Una notizia davvero curiosa giunge dalla Spagna. Il tribunale di Xinzio de Lima, un paesino di meno di diecimila anime della Galizia, ha condannato José Alberto A.M., un ufficiale della Guardia Civil, che ha approfittato del suo ruolo di arbitro del ‘Campionato Veterani’ e ha sottratto denaro ai calciatori in cinque città differenti. In pratica mentre i giocatori lo aspettavano in campo lui faceva razzia negli spogliatoi. Incredibilmente, nonostante il crimine commesso, il direttore di gara continuerà a fare l’arbitro.

Arbitro condannato

Tra i mesi di maggio e novembre del 2015 José Alberto A.M. ha rubato una somma pari a 1.795 euro, in cinque città diverse della Spagna (Cea, Cartelle, Sarreaus, A Peroxa e San Cibrao das Vinas). Beccato in flagranza di reato, è stato costretto a presentarsi in aula. I giudici lo hanno condannato alla restituzione di tutta la refurtiva sottratta ai giocatori oltre che ad un’ammenda di 2.160 euro. La restituzione di tutto gli eviterà i nove mesi di reclusione previsti dalla legge spagnola.

Nessuna squalifica, e il direttore di gara continuerà ad arbitrare

Nonostante sia stato colto nell’atto di sottrarre denaro dallo spogliatoio dei calciatori, l’arbitro non è stato squalificato dalla Federazione e per questo motivo potrà continuare ad arbitrare. Di sicuro adesso le squadre che se lo troveranno in campo prenderanno diverse precauzioni e certamente chiuderanno a doppia mandata i rispettivi spogliatoi. Perché d’altronde l’arbitro aveva un modus operandi molto preciso. Perché il fischietto ‘visitava’ gli spogliatoi prima delle partite, pochi minuti prima di scendere in campo quando i giocatori erano già in campo per il riscaldamento del campionato ‘Veterani’.