La partita di Nations League tra Germania e Olanda è finita da poco. Il pareggio ottenuto in rimonta dagli ‘arancioni' (2-2) li ha portati alla Final Four a discapito della Francia scavalcata in classifica ma, euforia a parte per il bel risultato conquistato, i riflettori sono tutti per il difensore Virgil van Dijk: non solo per aver segnato la rete che a Gelsenkirchen ha acciuffato i tedeschi nel finale ma anche per il bel gesto che ha avuto nei confronti dell'arbitro. Il centrale del Liverpool ha guadagnato applausi e copertina per la grande sensibilità mostrata nei confronti del direttore di gara in lacrime.

Cosa era successo al rumeno Ovidiu Hategan? Perché piangeva? Lo ha scoperto il calciatore dei tulipani che – come mostrato dalle telecamere – incuriosito dallo stato d'animo, s'è avvicinato all'arbitro per consolarlo e chiedergli perché era così turbato. Distrutto dal dolore, il direttore di gara ha confessato di aver subito un grave lutto: aveva perso sua madre ma ha provato a mantenere nervi saldi e professionalità per condurre a termine il match. E' stato allora che van Dijk gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio, lo ha abbracciato ed elogiato per il modo in cui aveva svolto il suo compito nonostante tutto, lo ha accompagnato fuori dal campo.

Era distrutto dal dolore – ha spiegato il calciatore durante le interviste -, aveva le lacrime agli occhi perché aveva appena perso sua madre. Gli ho augurato di essere forte e gli ho detto che avevo fatto un buon lavoro. Un piccolo gesto ma forse gli sarà d'aiuto.

Quanto all'aspetto puramente sportivo, la partita tra Germania e Olanda ha riservato emozioni e sprazzi di bel calcio. Prima frazione di marca tedesca, con Sané letteralmente scatenato poi alla distanza è venuta fuori la grinta degli ‘orange' di Koeman. Saranno loro a partecipare al mini torneo per la conquista del trofeo che si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2019 e vedrà in campo anche Portogallo, Inghilterra, Svizzera. Il vincitore di quella Final Four sarà il campione assoluto.