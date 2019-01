Una brutta notizia giunge dalla Campania, dove su un campo di calcio c’è stato un nuovo episodio di razzismo. L’arbitro dell’incontro di Promozione, girone C, tra Serino e Real Sarno ha offeso il portiere della squadra di casa che stava protestando dopo un gol convalidato alla squadra avversaria da parte dell’arbitro che gli ha detto: “Stai zitto negro”. Il presidente del Serino in quel momento ha deciso di far uscire tutta la squadra dal campo, il gesto è stato molto forte e costa pure caro al Serino che così ha perso 3-0 a tavolino.

L’offesa dell’arbitro al portiere del Serino

Dopo il gol del pareggio del Real Sarno il portiere nigeriano Gueye Ass Dia protesta, l’arbitro convalida il gol del 2-2 e al numero uno del Serino dice: “Stai zitto negro”. Parole vergognose e orrende da parte del direttore di gara. Successivamente le parole volano, Gueye Ass Dia viene espulso e in lacrime lascia il campo, il rosso lo vede anche un difensore del Serino, poi vengono allontanati il direttore sportivo e l’allenatore del Serino.

Il presidente del Serino ritira la squadra dal campo

Il numero uno del club decide in quel momento di ritirare la sua squadra, tutto il Serino lascia il campo e perde così la partita 3-0 a tavolino, e di fatto rinuncia a un punto (si era sul 2-2). Il presidente del Serino Donato Trotta ha commentato l’episodio su Facebook:

Vedendo il mio calciatore in lacrime mentre si dirigeva negli spogliatoi ho deciso di ritirare la squadra dal campo perché non permetto a nessuno di calpestare la dignità dei miei ragazzi e soprattutto la mia. Penso che questa volta si sia superato il limite e chiedo subito un'indagine federale.

Non è la prima offesa pesante per il portiere del Serino

Gueye Ass Dia, ha venticinque anni e da due stagioni è un giocatore del Serino, già l’anno scorso era stato offeso da un arbitro durante il riconoscimento che si effettua prima della partita. Quel fischietto di Ariano Irpino gli disse: “Non ti distinguo sulla foto perché sei nero”.