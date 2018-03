Fisicità, senso della posizione e correttezza. Queste le doti principali di Luigi Apolloni, ex difensore del Parma e della Nazionale di Arrigo Sacchi che sfiorò l'impresa ai Mondiali del 1994. Qualità che il classe 1967 ha mantenuto invariate, a giudicare da quanto accaduto in quel di Capo Verde. Apolloni infatti in compagnia di un amico si reso protagonista di un gesto eroico sventando uno scippo, e contribuendo all'arresto dei ladri dopo una coraggiosa ricorsa.

Apolloni e l'amico Giuseppe Tramuta sventano uno scippo a Capo Verde

Tutto è accaduto nel corso della vacanza che Luigi Apolloni si sta godendo in compagnia di Giuseppe Tramuta e alle rispettive famiglie a Capo Verde. L'ex difensore e allenatore del Parma e lo storico amico, ex sottoufficiale della squadra mobile di Parma si trovavano con i parenti in un ristorante sulla spiaggia di Boa Vista. Ecco allora il fattaccio: due ladri, nel locale hanno rubato cellulari e borsa a due turiste italiane che non si sono accorte di nulla. La moglie di Apolloni invece, come raccontato dalla Gazzetta di Parma, resasi conto dell'accaduto non ha perso tempo ad avvisare il marito e l'amico Tramuta.

in foto: Apolloni e l’amico Giuseppe Tramuta protagonisti di un’azione eroica a Capo Verde (foto https://www.facebook.com/giuseppe.tramuta.3)

Apolloni rincorre scippatore e lo consegna alle forze dell'ordine

Senza pensarci su due volte, Apolloni e Tramuta sono scattati all'inseguimento dei due scippatori, intenzionati a bloccarli e consegnarli alle forze dell'ordine. Una breve rincorsa e poi il tuffo nella sabbia per placcare e immobilizzare i ladri che non hanno potuto opporsi, all'intervento dei due italiani. I due trentenni originari dell'isola africana sono stati così assicurati alla polizia locale, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alle proprietarie.

Gigi un poliziotto mancato, parola dell'amico Tramuta

Solo applausi per quelli che sono subito stati definiti come gli "Starsky & Hutch" di Capo Verde, protagonisti di un gesto davvero encomiabile. E Giuseppe Tramuta, che attualmente lavora come investigatore privato, ha definito l'amico Apolloni come "un poliziotto mancato". D'altronde non c'è da stupirsi per le doti dell'ex calciatore per il quale deve essere stato uno scherzo fermare gli scippatori, dopo aver contrastato in carriera campioni del calibro di Romario e Ronaldo.