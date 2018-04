Comprensione umana ma nessuna giustificazione quanto alla regolarità del calcio di rigore e allo sfogo in tv. Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina che nell'anticipo di campionato delle 12.30 è andata in campo con la Spal, ne ha vissute tante da calciatore di situazioni che avrebbero messo a dura prova i nervi anche del giocatore più serafico e meno passionale, viscerale del numero uno bianconero. In Nazionale come tra le fila della Viola s'è spesso confrontato con le decisioni degli arbitri, coi torti subiti e con la voglia di spaccare il mondo dinanzi alle ingiustizie. A caldo può capitare, a mente fredda invece è un'altra cosa.

Lo sfogo di Buffon dopo la gara col Real Madrid? Posso giustificarlo a caldo ma ragionandoci un po' forse si poteva evitare – ha ammesso ai microfoni si Premium Sport -. Però lo capisco, subire un rigore decisivo all'ultimo secondo non è piacevole.

C'era oppure no quel penalty? L'intervento di Benatia era falloso? Possibile che a una manciata di secondi dai supplementari una squadra debba essere penalizzata da una decisione del genere in merito a un episodio nemmeno tanto palese? Antognoni non ha dubbi al riguardo.

Per me però il rigore c'era, forse è successo nel minuto sbagliato – ha aggiunto il club manager della Fiorentina -, fosse successo prima magari i giocatori si sarebbero arrabbiati meno.

Proviamo a cambiare scena, immaginando che il palcoscenico fosse quello del campionato italiano, non la Champions e nemmeno il Bernabeu. In Italia lo avrebbero concesso un rigore del genere? Il presidente del Torino, Cairo, s'è già espresso al riguardo…