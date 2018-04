Una storia incredibile, e fortunatamente a lieto fine, giunge dall’Argentina, dove sul terreno di gioco di un match di una lega dilettantistica, nella città di Pergamino, l’arbitro Dario Cid ha salvato la vita dell’allenatore Luciano Susin che aveva perso conoscenza sul terreno di gioco dopo aver protestato veementemente nei confronti dello stesso arbitro che aveva deciso di annullare il gol del pareggio.

Gol annullato e forti polemiche

Il match in programma era quello tra Viajantes e Atletico Argentino de Alfonso, gara valida per la prima divisione della Liga Pergaminense, uno dei campionati regionali di Buenos Aires. La squadra di casa è ultima in classifica nel Gruppo A-Zona 1, con appena un punto conquistato e a sei lunghezze dal Racing penultimo. Gli ospiti invece sono primi in classifica nel Gruppo A-Zona 2, con gli stessi punti dell’Atletico Douglas Haig. Insomma una sfida in cui tutti, seppur per motivi diversi, hanno bisogno dei tre punti. Quando la partita sta per finire, sul punteggio di 2-1 per l’Atletico, il Viajantes riesce a realizzare il gol del pareggio. La gioia dei tifosi esplode, il pari è oro. Ma l’assistente sbandiera e segnala al direttore di gara che il pallone non ha oltrepassato completamente la linea di porta. Il gol viene annullato, si resta sul 2-1.

Cid salva la vita al tecnico Susin

Le proteste sono veementi, quel gol avrebbe forse potuto dare un’inerzia diversa a tutta la stagione del Viajantes. Sugli spalti accade di tutto, sul campo si arrabbiano i calciatori e anche il tecnico Luciano Susin che, forse a causa della rabbia, improvvisamente crolla a terra esanime. In quel momento lo stadio si ammutolisce. L’arbitro risolve, in modo fantastico, la situazione, si avvicina al tecnico, gli applica le manovre di primo soccorso e aiuta Susin che con la rianimazione cardio-respiratoria gli salva la vita. Nell’arco di pochissimi minuti l’arbitro Cid abbandona i panni del ‘villain’ e diventa l’eroe assoluto della giornata.