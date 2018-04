Mentre il suo Venezia è in piena corsa per centrare i playoff promozione, Pippo Inzaghi si gode il successo anche fuori dal terreno di gioco grazie alla relazione con la splendida Angela Robusti. Da sempre definito un grande "tombeur de femmes", l'allenatore dei lagunari ha fatto nuovamente gol con la 28enne padovana ex corteggiatrice di Uomini e Donne: proprio come Rosa Perrotta, altra "sventola" accostata a Super Pippo nei mesi scorsi.

La bionda modella veneta, che può contare su occhi azzurri, lato b da copertina e una "tifoseria" di 54mila follower su Instagram, ha dunque fatto perdere la testa all'ex tecnico del Milan e ha confermato tutto il suo affetto per il 44enne piacentino in un lungo post pubblicato nelle scorse ore suoi social: "Ringrazio davvero la vita per avermi dato il tuo amore che non smetterò mai di ricambiare. Voglio dirti che Ti Amo per farmi sentire una donna amata, bella sempre, importante per le piccole cose e per quelle grandi".

L'outing di Angela

Tra gli scapoli più famosi nel mondo del calcio, Pippo Inzaghi pare aver fatto centro nel cuore della giovane modella di Veggiano: "Ti amo per darmi il sorriso e quel bagliore negli occhi che mai prima d’ora avevo conosciuto. Non esiste sfida che non affronterei quando alla mia destra ci sei tu, non esiste salto che non saprei fare con la tua mano stretta alla mia e non esiste giorno che voglio immaginare senza la tua carezza al mattino che tanto mi culla e mi allevia da ogni paura. Mi va di condividere questo pensiero nonostante tu mi domanda spesso il perché di questo condividere e io Amore mio, ti dico che della gioia, delle belle cose e dei messaggi d’amore il mondo ne ha bisogno. Ti amo amore e lo urlerei ogni giorno di più".