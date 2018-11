N’Golo Kanté è uno dei calciatori più amati in assoluto, non solo dai tifosi del Chelsea o da quelli della nazionale francese. Perché questo centrocampista ha una storia calcistica quasi unica, in pochi anni è passato dalla seconda serie transalpina al titolo vinto con il Leicester, lui era il motore della squadra. Passò al Chelsea due anni fa e si ripeté, lo scorso luglio è diventato campione del mondo con la Francia. I suoi comportamenti extra campo lo hanno reso un mito. Pochi mesi fa è andato a cena a casa di alcuni tifosi, con loro ha giocato a FIFA 18 e ha guardato MOTD, la ‘Domenica Sportiva’ degli inglesi. Recentemente ‘Football Leaks’ ha fatto sapere che Kanté ha rifiutato un pagamento in nero, niente offshore per lui. Ma un difetto anche lui ce l’ha.

I compagni di squadra del Chelsea David Luiz e Willian in un’intervista hanno parlato del francese hanno svelato il principale, forse l’unico, difetto di Kanté. I due brasiliani hanno uno splendido rapporto con Kanté, ma entrambi parlando con ‘Chelsea TV’ hanno dichiarato che il centrocampista è riottoso quando c’è da pagare il conto al ristorante. Queste le parole di David Luiz: “Ceniamo spesso assieme in un ristorante che piace a tutti, visto che di solito vengono tutti a cena, nessuno vuole mai pagare, soprattutto N’Golo Kanté. Anche se lo dico davanti a tutti, lui ribadisce: ‘No io non voglio pagare, dice sempre’.” Willian ha aggiunto il carico da undici: “Quando chiedi a N’Golo di pagare risponde sempre che io e David siamo buoni e abbiamo un cuore grande”. D’altronde nessuno è perfetto.

Kanté in campo si fa sempre rispettare, nelle ultime tre stagioni ha sempre conquistato trofei. Con il Leicester conquistò la Premier 2016, con il Chelsea l’ha riconquistata nel 2017, poi ha vinto la FA Cup e soprattutto i Mondiali nel 2018. E con Sarri cercherà di ampliare la sua bacheca.