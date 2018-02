Un altro pezzo di calcio europeo se ne va in Cina. E' Richmond Boakye che nel suo passato calcistico in Italia ha vestito anche le maglie di Genoa, Sassuolo, Juventus, Atalanta e Latina. L'attaccante africano è stato ingaggiato dallo Jiangsu Suning che ne ha ufficializzato l'acquisto in queste ore. Il ghanese, classe 1993, lascia dunque l'Europa dopo l'ultima positiva esperienza con la Stella Rossa Belgrado.

La Stella Rossa prima della Cina.

Dopo aver lasciato l'Italia, Boakye con la maglia della Stella Rossa si è esaltato in attacco, con 39 goal in 48 presenze, reti siglate in tutte le competizioni. A 25 in piena maturazione professionale, adesso ci sarà l'avventura asiatica, nella nuova frontiera del calcio internazionale. Per il ghanese sarà un'esperienza tutta nuova nel campionato cinese con il Jiangsu, la squadra ‘cugina' dell'Inter controllata dal Gruppo Suning.

La Coppa Italia e il campionato con il Genoa Primavera.

In serie A per Boakye non c'è stata grande fortuna. Nei suoi anni in Serie A ha reso al meglio nel triennio con il Sassuolo dove è riuscito a trovare la via della rete 21 volte in 64 presenze con i neroverdi. Prima e dopo, nulla di importante. Nè con la maglia del Genoa, primo club italiano con la cui Primavera riuscì anche a vincere una Coppa Italia di Categoria e lo scudetto. Erano gli esordi nel nostro calcio e Boakye fu uno dei protagonisti del biennio migliore dei giovani grifoni tra il 2009 e i 2010.

Gli anni con il Sassuolo.

Il 1º luglio 2011 viene ceduto in prestito al Sassuolo. Segna i primi gol ufficiali in Coppa Italia il 14 agosto contro la Juve Stabia (2-1) e il 21 agosto contro l'Hellas Verona (3-3). In campionato segna subito al debutto il 27 agosto nella vittoria per 3-1 contro la Nocerina. Poi, il 22 luglio 2014 viene ufficializzato il suo passaggio all'Atalanta in prestito ma la fortuna non gli sorride.

L'avventura a Bergamo e poi la Stella Rossa.

Prima viene girato in prestito al Roda poi in serie B, al Latina. Iniziata la stagione 2016-2017 con il Latina (3 gol in 16 presenze), il 31 gennaio 2017 lascia il club laziale, passando in prestito fino al 30 giugno 2018 alla Stella Rossa, formazione della SuperLiga prima di approdare adesso in Cina