C'è scontento nel Napoli e qualche accenno di crisi d'identità in un gruppo che piano piano è scivolato via dalla zona Europa e si ritrova oggi a soli 18 punti, in 7a posizione. Nulla di grave, dicono in coro De Laurentiis e Carlo Ancelotti anche se patron e tecnico sono divisi sulla questione ritiro. La situazione dunque è sotto controllo e sta passando in secondo piano comunque, per le vicissitudini di Mario Balotelli tra ciò che è accaduto a Verona e le sue repliche online via social.

La lotta al razzismo e l'atteggiamento del Verona

Sull'argomento si è espresso anche Carlo Ancelotti che ha voluto dire la propria opinione perché non tutti si sono ritrovati concordi sul comprendere il gesto del giocatore del Brescia, ‘reo' di aver calciato la palla in tribuna al Bentegodi e aver ecceduto nel suo atteggiamento, esagerando il fatto. E' la tesi sostenuta dai tifosi dell'Hellas e quanto è stato detto dall'allenatore della squadra e dallo stesso presidente del club.

Il pensiero di Ancelotti su Balotelli

Il gesto di Balotelli? A mio parere ha fatto bene, ha avuto una reazione giusta. Ci sono stati due episodi relativi al razzismo e sono state interrotte le partite. Credo che finalmente siamo sulla strada giusta

Il pensiero di Ancelotti è ciò che condivida le gran parte dei tifosi, degli appassionati di calcio e degli stessi addetti ai lavori. Se l'arbitro a Verona ha comunque interrotto il match per qualche minuto è stato perché ha sentito qualcosa che non andava, al di là della reazione del giocatore ed è questo chele nuove regole contro il razzismo e la discriminazione chiedono agli arbitri.

Cos'era successo all'Olimpico

Un po' come quanto accaduto a Roma, proprio durante la partita del Napoli, quando il match è stato fermato proprio per motivi di razzismo. Dall'Olimpico si sono alzati cori contro i giocatori del Napoli e anche in questo caso la partita è stata interrotta in attesa che si placassero, anche grazie all'intervento dei giocatori della Roma in campo.