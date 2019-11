Ivan Juric non è uno che va troppo per il sottile. Il tecnico del Verona dopo il fischio finale del match vinto contro il Brescia ha parlato dell'episodio del giorno, ovvero la reazione di Mario Balotelli agli ululati razzisti di una parte del pubblico del Bentegodi. Il mister degli scaligeri ha smentito tutto: a suo dire non ci sarebbero stati cori discriminatori nei confronti di Balo, solo fischiato e provocato con sfottò dai sostenitori gialloblu.

Verona-Brescia, cosa è successo a Mario Balotelli

Mario Balotelli ha conquistato la scena in Verona-Brescia, non solo per il gol con cui ha provato a riaprire il match. L'attaccante si è reso protagonista di un gesto molto forte: ha calciato il pallone verso il pubblico del Bentegodi, intenzionato a lasciare il campo. Il motivo? I presunti cori razzisti dei tifosi di casa. Una situazione che ha scatenato un parapiglia in campo, con il direttore di gara, compagni e avversari del bomber che sono riusciti a riportarlo alla calma. L'arbitro Mariani nel frattempo ha sospeso il match e ha fatto effettuare l'annuncio dallo speaker dell'impianto sportivo veronese ma pochi minuti dopo la gara è ripresa.

Juric smentisce Balotelli, nessun coro razzista da parte dei tifosi del Verona

Nel post-partita ai microfoni di Sky l'allenatore del Verona Ivan Juric, stuzzicato sulla reazione di Balotelli ha stupito tutti. A detta del tecnico non ci sarebbe stato alcun ululato razzista da parte dei tifosi del Verona: "Non ho paura di dirlo, oggi non c'era niente. Nessun urlo razzista, ma assolutamente. C'erano tanti fischi e sfottò nei confronti di un grandissimo giocatore, ma non c'era assolutamente niente. Grandi fischi. Io sono croato e quindi molte volte sento "zingaro di m…a" e tutto il resto e tutto il clima in Italia va verso i tanti insulti razzisti negli ultimi anni con la gente che associa tutti i problemi del Paese agli stranieri, così è più semplice. Oggi non c'era niente".

Juric e la rabbia di Balotelli che ha scagliato il pallone contro i razzisti in Verona-Brescia

Perché dunque Balotelli ha reagito così? Juric oltre a ribadire la sua indignazione per i frequenti episodi di razzismo nel calcio italiano, è categorico: "Perché Balotelli ha reagito così? Chiedetelo a lui, c'erano fischi con grandi sfottò "Mario, Mario, Mario" quando aveva la palla. Ma niente altro, niente altro. Poi quando ci sono dei cori razzisti non ho nessuna paura a dirlo, perché mi fanno schifo. Oggi non c'era niente: non sentito nemmeno uno, solo grandi fischi, nessun ululato ma solo grandi provocazioni. È una bugia. Non diciamo cazzate. Se sento cori razzisti anche da parte dei miei tifosi non ho problemi a dire che fanno schifo, perché è una cosa inaccettabile nel 2019. Per Mario che è un giocatore eccezionale, e solo poche volte ho visto uno così, solo fischi e cori "Mario, Mario, Mario", anche quando ha fatto gol. Non facciamo cosa dove non c'è. Ha calciato il pallone in tribuna? È un problema suo".