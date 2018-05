Carlo Ancelotti al Napoli, il colpo di mercato lo ha piazzato De Laurentiis andando a prendersi il top manager in circolazione, l'allenatore tra i più vincenti e quotati in Italia e in Europa. Per rilanciare la sfida alla Juventus che quest'anno ha patito più che mai per conquistare il tricolore, ottenuto solamente nella fase conclusiva di una stagione in cui i partenopei hanno segnato il loro record di punti, 91.

Da Torino a Napoli. E proprio con la Juventus, si rinnova la sfida non solo con i risultati perché l'avvento di Caro Ancelotti sotto il Vesuvio rappresenta anche un confronto a distanza con i bianconeri che il tecnico ha già allenato in passato, mai troppo amato. Un precedente con cui ovviamente si inizierà a fare paragoni e confronti in modo particolare visto che è una rarità vedere un tecnico passare prima sulla panchina juventina e poi approdare su quella partenopea.

50 anni fa: Carlo Parola. Ancelotti non è il primo, ma il terzo tecnico a percorrere il viaggio da Torino a Napoli. Prima di lui, altri due tecnici furono chiamati dal medesimo destino: un altro Carlo, Parola, e prima ancora Felice Borel II. Per il difensore classe 1921, scomparso nel 2000, c'è poco di nuovo da raccontare: espressione di un calcio oramai tramontato, tra i più forti difensori del XX secolo, immortalato nella rovesciata plastica da sempre simbolo delle figurine Panini. Allenò il Napoli per una stagione dal 1968 al 1969, una parentesi senza infamia né lode, per poi chiudere la propria carriera da dove era partito, la Juve.

70 anni fa: Felice Borel. Settant'anni oggi, ci fu anche un altro allenatore che come Parola e oggi Ancelotti è passato dalla Juventus al Napoli, in panchina. Si tratta di Felice Borel II, di certo meno celebre dei due suoi colleghi, bomber italo francese campione del Mondo con gli azzurri di Pozzo nel 1934. Da giocatore prima e da tecnico dopo, fu alle dipendenze prima della Juventus poi del Napoli (allenatore nel '48-49) con discreti risultati.