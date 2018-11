Il calcio è meraviglioso perché regala storie fantastiche, che provengono da ogni angolo del mondo. L’amichevole tra Giordania e India non sembrava destinata a passare alla storia, e invece quell’incontro, preparatorio per entrambe le squadre per la Coppa d’Asia del 2019, verrà ricordato perché Amer Shafi, il numero uno della Giordania, ha segnato un gol, e lo ha fatto con un rinvio partito dalla propria area di rigore.

Amer Shafi, il portiere della Giordania segna all’India

Non è molto conosciuto Amer Shafi, ma in patria è un eroe, perché ha disputato 140 partite con la sua nazionale, il record di presenze è il suo. Shafi al 25’ del match con l’India ha recuperato un pallone, lo ha bloccato e poi lo ha rilanciato, pensava di far ripartire la sua nazionale, magari sperava di creare un problema alla difesa indiana ma difficilmente avrebbe potuto immaginare che il suo rinvio avrebbe abbondantemente superato il centrocampo e sarebbe rimbalzato nell’area di rigore avversaria, il portiere dell’India ampiamente sorpreso ha visto il pallone scavalcarlo e finire in rete. Shafi ha scritto la storia, un numero uno che fa gol su azione è un evento raro, ulteriormente in nazionale. Il match è poi finito 2-1 per i giordani.

Chi è Amer Shafi il portiere goleador della Giordania

Amer Shafi è nato nel 1982, ha esordito in nazionale nel 2002, in un’amichevole estiva contro il Kenya e ha iniziato la scalata verso il record di presenze, sabato ha giocato la 140esima e naturalmente la striscia di presenze si allungherà. Una lunga carriera da calciatore, con sedici trofei vinti, dal 2007 al 2018 ha difeso i pali dell’Al-Wehdat, poi è passato allo Shabab Al-Ordon. Ora al suo attivo ha anche un gol realizzato, un’impresa che non è da tutti e che dà ulteriore lustro alla sua carriera. E chissà, un giorno, magari in Coppa d’Asia, non sorprenda tutti con un altro gol.