L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dalla scorsa estate è fidanzato con Ambra Angiolini, attrice e conduttrice televisiva. Il loro amore è sotto le luce dei riflettori, e non poteva essere altrimenti essendo due personaggi molto famosi. Ambra, alla presentazione del suo nuovo programma ‘Cyrano l’amore fa miracoli’, pubblicamente ha parlato della sua storia d’amore con il tecnico juventino: “Amo Max. Lui mi rende felice, e con lui sono contentissima”.

Ambra e la storia d’amore con Allegri

La Angioni condurrà al fianco del giornalista Massimo Gramellini su Rai 3 il programma “Cyrano l’amore fa miracoli”, in onda dal 23 marzo in otto prime serate. Alla ‘Gazzetta dello Sport’ l’attrice e conduttrice, che in conferenza stampa si è presentata anche con un anello di fidanzamento, ha parlato dell’amore e del suo rapporto con l’allenatore della squadra Campione d’Italia:

L’amore fa miracoli, anche quando sembra che non li faccia. Li deve fare, un amore che finisce lascia sempre spazio a qualcosa di meraviglioso. Non è questione di buonismo, l’amore è troppo complesso e importante per avere un’accezione negativa. Ti migliora, se è giusto, altrimenti se ne hai bisogno disperato peggiora. Quando trovi qualcuno di bello, allora è davvero stupendo. Io ho questo ambizione: ora sono innamorata e felice.

L’anello di Allegri

Un paio di mesi in una conferenza stampa che precedeva una partita l’allenatore juventino si è presentato con un anello, il gossip si è subito messo in moto, alla solita maniera. C’è stato chi ha parlato di matrimonio imminente, chi ha detto che ci sarebbe stato a fine campionato, e chi ha parlato addirittura di una gravidanza per Ambra. Tutte queste voci sono state spazzate via, il cinquantenne allenatore si è limitato a dire che l’anello era un regalo della sua fidanzata.