Alvaro Morata non sembra trovare pace. Nell’estate del 2017 lasciò il Real Madrid per il Chelsea, a Londra non si è ambientato, è stato anche criticato per alcune dichiarazioni, come quella sull’elevato affitto della sua casa, e pure in questa stagione nonostante l’arrivo di Sarri lo spagnolo non è riuscito a trovare continuità. L’ex juventino, secondo l’emittente catalana ‘RAC1’, starebbe pensando al Barcellona, e nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia blaugrana.

Alvaro Morata nel mercato del Barcellona

Nel prossimo calciomercato estivo Morata potrebbe lasciare la Premier League, già la scorsa estate la sua cessione sembrava probabile, il Milan pensò all’attaccante prima di chiudere con la Juventus l’affare Higuain. Morata è rimasto al Chelsea, proverà a togliersi delle soddisfazioni e cercherà di essere il più possibile il titolare, a scapito di Giroud. Secondo la radio catalana ci sarebbe stato già un incontro tra alcuni emissari del Barcellona e l’agente del calciatore, in cui sarebbe stata sondata la disponibilità del calciatore che ha fatto tutta la trafila con le giovanili del Real Madrid con cui ha vinto due volte la Liga e soprattutto due Champions League.

Perché il Barcellona segue Morata

Recentemente Luis Suarez, che da tante stagioni gioca con il Barcellona e segna a raffica, ha detto che il club catalano deve pensare al suo erede perché, nonostante abbia ‘solo’ 32 anni, sa di non poter più disputare una cinquantina di partite a stagione. E il prescelto sarebbe Morata, che è ancora giovane (è classe 1992), è molto forte, è molto esperto, perché da anni gioca nei principali campionati e conosce molto bene il tipo di gioco del Barcellona, che potrebbe magari aiutarlo a conquistare il posto fisso con la nazionale spagnola.

Qual è il valore di mercato di Morata

Il Chelsea lo prese nell’estate del 2017 per 65 milioni di euro, non ha brillato in Premier League, ma di sicuro il club di Abramovich non vuole svenderlo e servirà una cifra simile al Barcellona se vorrà prenderlo nel mercato estivo.