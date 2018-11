La domanda più giusta non è una sola ma una serie: che ci faceva Dele Alli ancora sveglio alle cinque del mattino? Dov'era stato tutta la notte? Era realmente ‘agitato e brillo' come apparso in un video rimbalzato sui social e descritto in un articolo del tabloid The Sun? E' normale che un calciatore faccia bisboccia fino all'alba dopo una gara della nazionale e prima di rituffarsi nel campionato? Il giocatore avrà tempo per dare risposta ai quesiti che hanno alimentato il tam tam della Rete e più ancora alle critiche nei suoi confronti per l'atteggiamento per nulla professionale e quasi da bullo.

Cosa ha combinato il giocatore del Tottenham? A giudicare dalla clip registrata dal cliente di un albergo, pubblicata e mandata online, Dele Alli (che nelle immagini è assieme a Ross Barkley) fa davvero una pessima figura mentre litiga con lo staff dell'hotel a cinque stelle (il The May Fair di Londra) che gli ha negato una richiesta. Cosa pretendeva? Una suite all’attico da 3mila sterline a notte. Gesticola, alza la voce, ha un tono aggressivo mentre prova a far valere le proprie ragioni. Insiste, sperando di essere accontentato. Più gli dicono di no e più si altera mentre a corredo di quella ‘scenetta' c'è la voce dell'utente che ha immortalato quell'episodio. "Guardateli… sono Ross Barkley e Dele Alli… assolutamente imbarazzanti. Questi sono giocatori della nazionale che dovrebbero essere un esempio per tutti. E invece…". Frase eloquente che ha avuto l'effetto della benzina sul fuoco appena il video è stato diffuso sul Web.

Agitato e brillo. Così i giornali parlano di Alli all'indomani della vittoria dell'Inghilterra in Nations League contro la Croazia. Un successo che ha permesso alla nazionale dei Tre Leoni di terminare al comando il proprio girone davanti alla Spagna e conquistare l'accesso alla Final Four. Perché Alli e Barkley volevano un'altra stanza? Secondo la versione raccontata da The Sun i due avrebbero preferito una suite più spaziosa e lussuosa per fare festa con altri amici.