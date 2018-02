La Grecia torna a fare i conti con una situazione che nulla a che fare con lo sport. L'attesissima super sfida tra la capolista Paok Salonicco la terza della classe Olympiakos, in programma nel tardo pomeriggio di oggi, non si è disputato. Il motivo? Un brutto episodio che rischia di costare carissimo alla formazione di casa: un oggetto lanciato dagli spalti, si presume un rotolo di carta igienica, ha colpito l'allenatore degli ospiti, che ha rimediato una ferita al volto. Partita rimandata e rischio sconfitta a tavolino per il Paok che potrebbe subire anche una penalizzazione in classifica.

Paok-Olympiakos, bottiglietta dagli spalti colpisce allenatore ospiti.

Nonostante i controlli e la notevole presenza di agenti di polizia, la sfida del campionato greco fra Paok Salonicco e Olympiacos Pireo è stata contraddistinta da un atto che si può considerare teppistico. A farne le spese è stato Oscar Garcia, ovvero l'allenatore della formazione ospite. Nel pre-partita quest'ultimo stava monitorando l'allenamento dei suoi quando è stato colpito al volto da un oggetto. Quasi certamente si tratta di un rotolo di carta igienica, introdotto come di consueto per una coreografia.

Le condizioni dell'allenatore dell'Olympiakos.

Accasciatosi al suolo, Garcia è stato prontamente soccorso. Con le mani sul volto è stato trasportato in ospedale con le immagini che lo hanno mostrato con un evidente fazzoletto a coprire la ferita all'altezza della bocca. Nella struttura sanitaria è stato ricoverato per i controlli del caso. Almeno fino a domani non verrà dimesso.

La capolista Paok, dopo questo episodio, rischia di perdere lo scudetto.

L'arbitro, alla luce di quanto accaduto, ha deciso di non far disputare la partita. Ora, regolamento alla mano, il Paok dovrebbe essere sanzionato con la sconfitta a tavolino per 3-0 e come se non bastasse potrebbe andare incontro ad una penalizzazione in classifica. Una situazione che rappresenterebbe una beffa per una squadra che vincendo avrebbe fatto un bel passo in avanti verso lo scudetto che non vince dal 1985. In più, come è prevedibile, giocherà a porte chiuse per due o tre partite.