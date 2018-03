Non può che sorridere Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus ha conquistato la Panchina d'Oro per il campionato 2016-2017, laureandosi dunque come il miglior tecnico della scorsa stagione. A premiarlo sono stati i colleghi che gli hanno destinato ben 19 preferenze. Un bottino che ha permesso al toscano di superare il secondo classificato Giampiero Gasperini, premiato per la sua eccezionale annata all'Atalanta con 11 voti, e Maurizio Sarri settimo con 7 preferenze e classificatosi al 3° posto in Serie A con un Napoli protagonista di un gioco spumeggiante. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina al centro tecnico di Coverciano

La Panchina d'Oro 2016/2017 è di Allegri, beffati Gasperini e Sarri

Festa grande dunque per Max Allegri che è stato premiato a Coverciano con la Panchina d'Oro 2016/2017. Per l'allenatore toscano si tratta del quarto riconoscimento come miglior tecnico stagionale, a premiare un'annata eccezionale in cui oltre a vincere scudetto e Coppa Italia, i bianconeri hanno sfiorato il triplete arrendendosi in finale di Champions al Real Madrid. Secondo posto Gasperini protagonista di un lavoro super con l'Atalanta trascinata addirittura in Europa League. 11 i voti degli allenatori per Gasp, che ha superato così il terzo Maurizio Sarri, che sicuramente oltre a lottare per lo scudetto, si contenderà con Allegri la Panchina d'Oro della stagione in corso.

Allegri e la battuta a Maurizio Sarri

Dopo aver ricevuto in quel di Coverciano il prestigioso riconoscimento, Allegri ha voluto ringraziare i suoi giocatori, lo staff tecnico e la Juventus: "Vorrei innanzitutto ringraziare i miei straordinari giocatori che mi stanno dando grandissime soddisfazioni, a me e alla società. Il premio lo dedico al mio staff, che mi consente di essere qui oggi, ma ho un pensiero anche per la società che mi permette di sedere su una panchina così prestigiosa". E l'occasione per l'in bocca al lupo ai colleghi per il finale di stagione è quella per una battuta di spirito nei confronti di Sarri, con il quale Allegri sta regalando un duello intrigante per la vittoria dello scudetto: "Faccio un in bocca al lupo a tutti noi allenatori per il finale di stagione, a Sarri un po' di meno".

Premiati anche Semplici e Stroppa

Premiato con la Panchina d'Argento invece Leonardo Semplici che nell'ultimo turno di Serie A con la sua Spal ha fermato la Juve. Il tecnico ha vinto il riconoscimento per la stagione 2016-2017 di Serie B. Semplici è alla sua terza premiazione, avendo già vinto negli anni passati prima con il Figline Valdarno e poi l'anno scorso, sempre con la Spal, per il campionato di Lega Pro. E a proposito di Lega Pro, Panchina d'Oro per la stagione sportiva 2016/2017 al tecnico del Foggia Giovanni Stroppa, premiato per la bella cavalcata della scorsa annata culminata nella promozione in B.

Trofei speciali per gli allenatori italiani vincitori all'estero

Festa grande anche per gli allenatori che hanno dato lustro al nostro movimento calcistico all'estero. Una Panchina d'Oro speciale infatti è stata consegnata a Carlo Ancelotti, vincitore col Bayern Monaco in Germania, ad Antonio Conte, che ha trionfato con il Chelsea in Inghilterra,a Roberto Bordin, che ha vinto con lo Sheriff Tiraspol il campionato moldavo, a Massimo Carrera, che ha vinto in Russia con lo Spartak Mosca, e infine a Marco Rossi, che ha vinto il campionato con la Honved in Ungheria.