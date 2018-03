La Juventus dopo la grande vittoria di Wembley si prepara per il match di campionato con l’Udinese, che apre un trittico di partite che può riportare i bianconeri al comando in Serie A. Allegri, che recupera Mandzukic, annunciato che tra i pali ci sarà Szczesny, ma gioca a carte coperte quando si parla di Dybala, che potrebbe iniziare però il match dalla panchina.

Gli indisponibili della Juve, per il match con l’Udinese

Allegri ha recuperato buona parte della rosa, ma gli indisponibili sono quattro per la partita con l’Udinese. Perché a Bernardeschi e Cuadrado, che non sanno quanto tempo ancora staranno fuori, si aggiungono gli squalificati Alex Sandro e Lichtsteiner

Stanno tutti bene, Lichtsteiner e Alex Sandro squalificati, ma ci sono tutti eccetto Cuadrado e Bernardeschi. Federico lunedì inizierà la riabilitazione e dopo 20 giorni sapremo se dovrà operarsi. Cuadrado dovrà farsi visitare e poi sapremo cosa fare.

Caccia al primato

Il Napoli ha chiuso la sua serie di vittorie consecutive e può essere superato tra domenica e mercoledì se la Juve vincerà il recupero con l’Atalanta. Il primo posto è l’obiettivo di Allegri, che fa i conti anche sulle dodici partite di campionato che restano alla Juventus

Dobbiamo vincere, al momento siamo ancora secondi dietro il Napoli, e inizia una settimana in cui ci sono tre partite non del tutto decisive. I fatti dicono che il Napoli sta avanti, il recupero dobbiamo sempre vincerlo. Domani è uno snodo importante. Noi abbiamo 7 partite in casa e 5 fuori, ma il Napoli si concentra solo sul campionato.

La formazione della Juve, per l’Udinese

Szczesny al posto di Buffon. Asamoah e De Sciglio saranno gli esterni difensivi, in difesa rifiaterà almeno uno tra Chiellini e Barzagli, mentre in avanti torna Mandzukic: “Mandzukic ha recuperato e devo valutare se farlo partire dall’inizio. Asamoah e De Sciglio saranno i terzini. Szczesny giocherà dal primo minuto. Dybala? Non lo so ancora".

Allegri non risponde a Sarri

Dopo la sconfitta subita contro la Roma, Sarri aveva detto brutalmente che lo scudetto era solo un affare della Juventus. Allegri non ha voluto rispondere direttamente all’allenatore del Napoli, ma ha ricordato che gli azzurri sono avanti e ha ribadito che la Juve deve continuare a vincere: “Sarri ha detto che lo scudetto è un affare solo della Juve? Non lo so, al momento il Napoli è sopra, il recupero ancora non è stato giocato e va vinto. E, come domani, abbiamo solo un risultato a disposizione: la vittoria”.