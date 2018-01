L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri oggi si è presentato in conferenza stampa a Vinovo, un’abitudine consolidata quella del tecnico che parla alla vigilia di ogni incontro, domani i bianconeri affronteranno l’Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Il tecnico in conferenza ha sorpreso tutti, in particolare quelli più attenti, perché all’anulare aveva un anello. Sui social l’immagine del tecnico con l’anello è diventata rapidamente virale. Va da sé che in tanti hanno iniziato a immaginare un matrimonio con la compagna Ambra Angiolini per il tecnico Campione d’Italia.

Allegri e Ambra sembrano più vicini al matrimonio.

Il gossip dunque si scatena sull’allenatore della Juventus che da parecchi mesi ha ufficializzato la sua storia d’amore con l’attrice Ambra Angiolini. I due sono stati spesso ‘paparazzati’, anche recentemente sono stati immortalati mentre si baciavano in modo appassionato. Ora quest’anello rende ulteriormente ufficiale la storia d’amore e forse dà un significato diverso e ancora più importante. Il grande passo forse è molto vicino. Allegri non si è mai sposato, ma ha due figli nati da due precedenti relazioni – la maggiore Valentina è una star su Instagram, mentre Giorgio è nato quando il tecnico allenava il Milan. Ambra invece è reduce da una lunga storia d’amore con il cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli.

Allegri e la Juve ancora su tre fronti.

Nell’attesa di capire se il matrimonio ci sarà, magari verrà celebrato a fine campionato, Allegri si concentra sui tre fronti in cui è impegnata la Juventus. I bianconeri sono secondi in campionato, a un punto dal Napoli, giocheranno le semifinali di Coppa Italia, martedì si giocherà a Bergamo la gara d’andata, a fine febbraio la Juve ospiterà l’Atalanta nel ritorno, mentre in Champions League negli ottavi è in programma la super sfida con il Tottenham.