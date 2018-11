Il campionato riprende, la Juventus vuole continuare a vincere, cosa che ha fatto undici volte in dodici partite di campionato. Alla vigilia del match con la Spal il tecnico dei bianconeri si è presentato in conferenza stampa, la prima domanda però è stata sul Pallone d’Oro, che pare sia un affare di Modric, Varane e Mbappé. Ovviamente Allegri ritiene che Cristiano Ronaldo meriterebbe il premio anche quest’anno: “Ronaldo sta bene, non so niente di questa cosa del Pallone d’Oro anche se per quello che ha fatto lo meriterebbe”.

Poi si è parlato dell’anticipo della 13a giornata con la Spal, calcio d’inizio alle 18. Allegri ha parlato di tante cose innanzitutto dei problemi a centrocampo, la rosa è ridotta, anche Matuidi dovrebbe saltare l’incontro:

Bisogna far giocare chi ho a disposizione. Khedira è fuori, Emre Can sta tornando ma ci vogliono ancora un paio di settimane per riaverlo. A Matuidi ho dato 3 giorni di riposo arriverà oggi e vediamo come sta.

Difficilmente Dybala sarà della partita, l’argentino è tornato in ritardo dal SudAmerica, anche se è ritornato con il sorriso perché ha trovato il gol con l’Argentina: “Sta crescendo da quando è qui alla Juve, l’aver segnato in Nazionale è un’iniezione di fiducia, credo partirà dalla panchina”.

Dopo aver annunciato la presenza in campo di Perin e Mandzukic, Allegri non si è sbilanciato sulla difesa: “Chiellini è diventato ancora più bravo con l’età, non so se giocherà se non ci sarà toccherà a Benatia o Rugani”.

in foto: Mattia Perin tornerà titolare contro la Spal.

Allegri ha sempre in testa l’obiettivo finale, lo scudetto, pensa a vincere con la Spal e sa che il calendario poi potenzialmente potrebbe presentare delle difficoltà:

Bisogna vincere per rimanere almeno con sei punti di vantaggio. Dopo la Spal avremo il Valencia poi la Fiorentina e tra meno di due settimane l’Inter. Dobbiamo giocare e vincere, senza vedere il calendario degli altri. Facciamo un passetto alla volta.

Le formazioni di Juventus-Spal

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Benatia, Bonucci, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Djorou, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Costa; Petagna, Antenucci.