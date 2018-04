Allegri polemizza con l’arbitro e Sergio Ramos: “C’era pure quello di Cuadrado all’andata”

Dispiaciuto e amareggiato per l’esito della partita del Bernabeu tra Real Madrid e Juventus attacca l’arbitro e ricorda che all’andata non fu assegnato un rigore alla Juve per un fallo su Cuadrado.