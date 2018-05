Una finale vissuta in panchina, a guardare i compagni che giocano, vincono ed esultano. Come un giocatore normale, come gli altri. Ma Gonzalo Higuain è tutto fuorché un calciatore ‘normale'. Lui è il Pipita, capace di segnare 38 gol in altrettante gare di campionato, di cambiare gli equilibri in campo e far vincere la propria squadra toccando pochi palloni ma decisivi.

Ovviamente, vederlo seduto all'Olimpico ha sorpreso un po' tutti, forse per primo lui. E nemmeno quando la gara si è infilata sui giusti binari bianconeri Allegri lo ha utilizzato. 90 minuti in panchina, con il viso imbronciato e l'espressione di chi non ha preso per il verso giusto la scelta del proprio tecnico.

Sì Mandzukic, no Higuain. Anche Allegri lo sa bene ma allenatore che vince è pur sempre un allenatore che ha ragione. Il 4-0 rifilato al Milan consegna ancora una volta un tecnico capace di leggere le partite ancor prima di giocarle: Mandzukic titolare in avanti supportato da Dybala. Una spinta anteriore moderata con il croato da sempre ben predisposto a rientrare e fare una mano in mediana. E con l'argentino che oramai da tempo gioca lontano dalla porta avversaria lasciando spazi e assist ai compagni.

Gonzalo in panchina? Ho pensato che Higuain potesse darci una mano a gara in corso, ma fortunatamente non ce n'è stato bisogno.

Rabbia per la Roma. Higuain non ha sorriso, ha cercato di restare impassibile ma qualcosa dentro lo ha comunque tormentato: rimanere in panchina per 90 minuti senza poter partecipare alla finale, dopo una stagione in cui ha giocato moltissimo, è sembrata una beffa atroce. Ma Allegri che lo conosce bene sa perfettamente anche un'altra verità: Higuain è un giocatore dai gol pesanti, ieri sera contro il Milan non serviva. Servirà contro la Roma contro cui potrebbe siglare una rete che varrà il tricolore. Un po' come accadde già a San Siro.