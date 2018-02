Il Var, il rigore annullato? Io aspettavo solo la decisione dell’arbitro. È lui che decide, è successo altre volte in contrario. L’attesa è stata lunga, fortunatamente c’è stato tolto il rigore. Dal vivo ho pensato ci fosse un fallo sull’azione prima ma poi dalla tv si vedono molte altre cose. Non commento certe cose, non m'interessa alimentare polemiche. Queste cose le lascio a voi…

E' così che Massimiliano Allegri commenta l'episodio chiave del match avvenuto al 18° del primo tempo quando il Var ha annullato il calcio di rigore concesso alla Fiorentina dall'arbitro Guida per fallo di mano di Chiellini su cross di Benassi.

Fuorigioco e tocco giudicato involontario di Alex Sandro (che sembrava aver rimesso in gioco il calciatore della Viola autore del traversone) sono stati oggetto di valutazione della video-assistenza che ha contraddetto la decisione del direttore di gara. Il tecnico della Juve non raccoglie la provocazione da studio e chiude il discorso facendo appello alla giustizia fatta dagli arbitri in cabina di regia.

Complimenti ai ragazzi e anche alla Fiorentina, che ci ha messo più volte in difficoltà, giocando una gran bella gara – ha aggiunto Allegri a Premium nel commentare la prestazione dei bianconeri al Franchi -. Abbiamo rischiato in un paio di situazioni ma siamo stati bravi a chiudere il primo tempo senza danni. Nella ripresa poi abbiamo cambiato regime e abbiamo giocato meglio. Bernardeschi? Sta crescendo. Ha capito come si deve stare in una grande squadra.

Vittoria e primato nell'attesa della gara del Napoli che sabato sera affronterà la Lazio in casa. Un successo pesante e importante che rappresenta anche un buon viatico in vista della gara di Champions contro il Tottenham.

Dico sempre che le partite non sono tutte uguali e che nei 90 minuti sono molto variabili. Questa sera abbiamo fatto una grande gara dal punto di vista difensivo. Douglas Costa nella ripresa ci serviva: sia per contenere in un certo modo che soprattutto per attaccare meglio, con un giocatore in grado di saltare l'uomo. Il Tottenham? Ha una squadra dotata di grande tecnica: dovremo stare molto attenti e fare un'altra bella prova.

Ci sarà anche Paulo Dybala? Allegri preferisce non sbilanciarsi al riguardo nonostante la Joya stia facendo il possibile per essere del match di Coppa.