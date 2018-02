Contro la Fiorentina per la 200esima volta Allegri si accomoderà sulla panchina della Juventus, che vuole vincere per arrivare bene alla sfida di Champions con il Tottenham e perché conquistando il successo supererebbe il Napoli. Il bilancio del tecnico livornese è eccezionale, sia a livello di titoli (3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana) sia a livello di successi secchi. Nessun allenatore nella storia della Juventus ha meglio di lui in termini di vittorie.

200 con la Juve per Allegri, il Trap, recordman, è lontano

Allegri con la Juventus ha vinto tantissimo, anche se ha perso qualche finale di troppo (tre volte su quattro in Supercoppa e due volte in finale di Champions), e con la 200esima panchina entra in un club ristretto. Perché, compreso l’ex rossonero, sono solo cinque gli allenatori che hanno raggiunto questo traguardo. Due di essi verranno superati nel corso della stagione da Allegri che vede Heriberto Herrrera (2015) e il grande Carlo Parola (218), nella peggiore delle ipotesi la Juve affronterà diciotto partite da qui alla fine della stagione. Molto più lontani invece Marcello Lippi (405) e Giovanni Trapattoni (596).

La super percentuale di vittorie di Allegri con la Juventus

Nessuno di essi però ha una percentuale di vittorie superiore a quella di Allegri, che vanta niente meno un 70,85% (141 vittorie in 199 incontri). Con Parola la Juve ha ottenuto 127 successi, la percentuale è del 58,25. Lippi (227 vittorie) ha un 56,04% e precede Trapattoni (319 vittorie, 53,52%) e Herrera (100, 46,51 %). Una media eccezionale l’ha ottenuta anche Antonio Conte, che si è fermato al 67,55%, ma ha salutato la Juventus dopo 151 partite. Considerando solo le partite di campionato la media di vittorie di Allegri è del 75%, superiore anche a quella di Conte (72,8%). Meglio di Allegri ha fatto solo Valverde, che sta dominando nella Liga al suo primo anno con il Barcellona ed ha un impressionate 82% di vittorie.