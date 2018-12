Tenere a bada l'euforia. Niente eccesso di brindisi. Concentrazione al top, sempre. E' una Juve che va al Max, è la Juve che Allegri vuole famelica, pragmatica, attenta, decisa a non lasciare spazio agli avversari. E' la Juve campione d'inverno con due giornate d'anticipo – grazie alla vittoria sulla Roma e al +8 sul Napoli – ma di traguardi del genere il tecnico livornese davvero non sa che farsene. Essere primo al giro di boa gli interessa poco, "conta esserlo a maggio" è il refrain che ha spesso ripetuto nella scorsa stagione quando la squadra di Sarri tallonava la sua e ripete ancora più forte oggi.

Perché? Chi pensa di aver già vinto il campionato si sbaglia nonostante il margine dai partenopei sia più che incoraggiante, nonostante una rosa che – CR7 a parte – resta una delle più forti in Italia e in Europa, nonostante le difficoltà delle milanesi, l'insipienza della Roma.

Dei traguardi volanti mi interessa meno della classifica a metà giro – ha scritto su Twitter -. Ora un Natale sereno ma leggero per non farci andare di traverso il pranzo. Noi. Voi festeggiate con i vostri cari: auguri.

E allora meglio se i festeggiamenti li fanno gli altri, le famiglie e i tifosi. Meglio se il record di 16 vittorie su 17 partite viene dimenticato in fretta. Meglio pensare alla trasferta di Bergamo – campo ostico per chiunque – contro l'Atalanta (26 dicembre). Meglio rinviare il brindisi a fine anno, quando il campionato andrà in pausa e alzare il gomito non sarà un delitto rispetto agli incontri ancora in calendario. Due gare, 180 minuti: Allegri non vuole cali di tensione, pretende il massimo e che si arrivi al 30 dicembre con la consapevolezza di aver tenuto a debita distanza il Napoli.

Tour de force natalizio. La vittoria contro la Roma ha aperto il trittico di gare di Natale, il secondo appuntamento sarà per il boxing day all'italiana contro i nerazzurri orobici poi ci sarà la sfida contro la Samp, ultimo impegno dell'anno prima della Coppa Italia e del campionato che tornerà il 19/20 gennaio. La Juventus si è allenata questa mattina, con seduta di scarico per chi ha giocato contro i giallorossi e lo farà anche domani, vigilia di Natale, e il 25 dicembre, giorno in cui la squadra partirà per Bergamo.