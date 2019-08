È il Napoli più forte da quando sono qui? Sì, penso di sì. Sono arrivati giocatori importanti, che rafforzano un gruppo già solido. I nuovi arrivati e quelli che potrebbero arrivare possono permetterci di fare salto di qualità e di ambire a grandi traguardi. Per fortuna quest'estate non si è parlato di me in chiave calciomercato. Io qui a Napoli sto bene, voglio vincere qualche trofeo con la maglia azzurra.

Allan non si nasconde e ed è convinto che questo Napoli sia il più forte da quando è approdato in maglia azzurra. Il centrocampista brasiliano si sta preparando per l'esordio in campionato sul campo della Fiorentina e nell'intervista a Sky Sport ha parla di diverse situazioni riguardo a se stesso e alla squadra. della sua condizione. L'ex mediano dell'Udinese, in merito all'inizio della nuova stagione, ha dichiarato:

Sto molto bene e sono pronto per la nuova stagione: vogliamo iniziarla al meglio. Siamo carichi per Firenze e poi saremo concentrati per la gara contro la Juventus. Ogni domenica c'è una battaglia da fare in serie A.

Quello degli azzurri è un inizio di torneo in salita, con la Viola e la Juventus prima della sosta, ma Allan non è spaventato: "Speriamo di cominciare l'annata con una vittoria al ‘Franchi'. È sempre importante partire col piede giusto: a Firenze non è mai una partita facile ma noi vogliamo prenderci i tre punti". Tra le fila dei viola potrebbe esserci anche il nuovo arrivato Franck Ribery ma il mediano carioca ricorda anche altre individualità della squadra di Vincenzo Montella: "Se Ribery giocherà possibilmente sarà sulla mia strada. Loro però hanno anche Chiesa e altri giocatori forti, dovremo fare grande attenzione al team viola".

Allan: Gaetano ed Elmas sono due giocatori fortissimi

Infine Allan ha parlato dei nuovi innesti in mediana, ovvero Gianluca Gaetano e Elif Elmas, e dell'ambiente all'interno del club azzurro al suo ritorno dalla Copa America: