Negli Stati Uniti l’All Star Game è un’istituzione. E lo spettacolo a cui danno vita i cestisti della NBA è qualcosa di unico. Gli altri sport americani, incluso il calcio, hanno emulato il basket e hanno creato il rispettivo All Star Game, dove si sfidano i migliori atleti delle squadre dell’Est e dell’Ovest. L’attaccante del Manchester Romelu Lukaku è un grande appassionato di basket, si è goduto recentemente lo spettacolo dell’All Star Game dell’NBA, e ha lanciato un idea. Lukaku ha detto che sarebbe bello creare anche l’All Star Game della Premier League. Sui social in tanti si sono sbizzarriti e hanno creato le squadre del Nord e del Sud della Premier. Naturalmente sono uscite delle compagni fortissimi. E allora se si pensa all’All Star Game per la Premier creiamo pure quella della Serie A.

L’All Star Game della Serie A.

Anche in Serie A, come in Premier, bisognerebbe creare una squadra del Nord e una del Sud. L’immaginaria linea di suddivisione andrebbe messa a Firenze. Dunque i migliori giocatori della Juventus, dell’Inter e del Milan nella squadra del Nord e quelli di Napoli, Roma e Lazio tutti assieme in quella del centro-sud.

Tridente argentino.

La squadra del Nord sarebbe fenomenale e ricca di stranieri. In porta naturalmente Buffon, anche se ci sarebbe l’imbarazzo della scelta tra i pali. Perché in porta si potrebbero schierare anche Handanovic, Szczesny o Donnarumma. In difesa si ricomporrebbe la coppia formata da Chiellini e Bonucci, mentre sulle fasce potrebbero essere schierati l’interista Cancelo e Alex Sandro. In panchina Skriniar, De Sciglio, Calabria e Benatia.

Centrocampo a tre con Pjanic regista. Ai suoi fianchi l’ivoriano Kessié e Bonaventura. Alternative più che valide: Khedira, il blucerchiato Torreira, Biglia e Borja Valero. In avanti tridente pesante e tutto argentino con Icardi, Dybala e Higuain. In panchina Quagliarella, terzo nella classifica dei cannonieri, i croati Mandzukic e Perisic, il milanista Suso e Bernardeschi.

in foto: Come in Nazionale Buffon e Donnarumma in lotta per il posto da titolare.

All Star Game Serie A, la squadra del Nord.

Buffon; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bonaventura, Pjanic, Kessié; Dybala; Higuain, Icardi.

Tanto Napoli, Alisson e Immobile.

Altrettanto forte sarebbe la squadra del Sud. D’altronde il Napoli è capolista, la Lazio è terza, mentre la Roma è quinta. Tra i pali naturalmente Alisson, nettamente il miglior portiere, come prestazioni, di questa Serie A. Difesa a quattro con sulle fasce Hysaj e Kolarov, Koulibaly ovviamente al centro della difesa. Al fianco dell’azzurro l’olandese de Vrij. Valide alternative Manolas, Fazio, Albiol e Ghoulam, attualmente infortunato. Imbarazzo della scelta in mezzo al campo.

in foto: Ciro Immobile sarebbe il centravanti della squadra del Sud dell’All Star Game della Serie A.

Perché in un ideale 4-2-3-1 dovrebbero trovare posto Nainggolan e Milinkovic-Savic, ma come si farebbe a tener fuori Allan. Jorginho, Strootman, De Rossi, Lucas Leiva, Pellegrini e Zielinski le altre riserve. Al tridente del Napoli (Callejon, Mertens, Insigne) non si potrebbe rinunciare, come nemmeno a Immobile. E così si creerebbe un quartetto offensivo strepitoso. Ma per non essere così offensivi in campo potrebbe trovar posto Hamsik o Luis Alberto. Dzeko, Felipe Anderson, Schick e Perotti riserve di lusso.

All Star Game Serie A, la squadra del Sud.

Alisson; Hysaj, De Vrij, Koulibaly, Kolarov; Milinkovic-Savic, Nainggolan; Callejon, Mertens, Insigne; Immobile.