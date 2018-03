"Sarei felicissimo di fare come Falcao, io voglio tanto vincere uno scudetto, un titolo con questa squadra che lo merita davvero". Sono queste le parole di Alisson, portiere della Roma a RomaTv. Il numero uno, che ieri ha indossato anche la fascia da capitano del Brasile nel successo per 3-0 della Seleçao in Russia, ha confessato che il trasferimento in Italia "è stata la decisione più difficile della mia vita dopo il matrimonio". Alisson è la vera sorpresa di questa stagione giallorosa: portiere forte tra i pali e nelle uscite e bravissimo con i piedi. Un vero fenomeno. Il portiere brasiliano percepisce che a Trigoria manca il clima di vittorie da tempo e tutti si augurano di riuscire a fare qualcosa di importante il prima possibile:

La Roma è cresciuta tanto negli ultimi anni sotto l'aspetto dell'atteggiamento e della voglia di vincere. E merito di questo cambio di atteggiamento è anche di Di Francesco. Non lo conoscevo tanto, ma ho un gran rapporto con lui, è una bravo allenatore, che vuole vedere la propria squadra aggressiva, cattiva, senza dimenticare di giocare.

Il portiere giallorosso si è soffermato su alcuni compagni di squadra come Aleksandar Kolarov e Daniele De Rossi, affermando che il serbo "sta facendo la differenza, è un leader nello spogliatoio e spinge la squadra ad andare avanti. De Rossi è un gran capitano, non è uno che parla sempre ma quando capita lo fa con autorità, sa quello che dice e il momento in cui dirlo. La fascia da capitano sta in buone mani".

Alisson è già finito sul taccuino delle maggiori squadre d'Europa ma il brasiliano sembra essere legato alla Capitale e non ha intenzione, per il momento, di andare via: "Io non ho bisogno di grandi cose per vivere bene, mi basta stare con la mia famiglia. E a Roma vivo molto bene, sono felice insieme a mia moglie e mia figlia che è nata qui".