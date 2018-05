La Roma ci crede. Dopo la remuntada al Barcellona i giallorossi vogliono ripetersi contro il Liverpool, che nella semifinale d’andata si è imposto per 5-2. Il portiere Alisson, il giocatore con il rendimento migliore tra i giallorossi, è convinto che lui e i suoi compagni hanno il 50% di possibilità di passare il turno. E spiega anche il perché: “Il pubblico sarà il dodicesimo giocatore. E sappiamo che in casa non abbiamo subito nemmeno un gol in Europa, e abbiamo battuto 3-0 Chelsea e Barcellona. Abbiamo il 50% di possibilità di superare il turno”.

Il Liverpool in avanti è fortissimo e ha un giocatore formidabile che Alisson conosce molto bene: “Sarà dura con Salah, ha doti innate e ha una fiducia in se stesso incredibile, ma possiamo fermarlo giocando di squadra”. Salah oggi va temuto quanto Messi e se continua così può anche vincere il Pallone d’Oro:

Messi è il calciatore più forte contro cui ho giocato, ma adesso Momo va temuto come l’argentino. Con la stagione che sta facendo può entrare in lizza per il Pallone d’Oro, o almeno arrivare tra i primi tre, anche se i giochi si faranno dopo la fine della Champions e dopo il Mondiale.

Nell’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ il numero uno di Di Francesco ha svelato cosa farà in caso di qualificazione alla finale:

Ho già un discorso con Dio. Un sogno grandissimo da realizzare. Non lo sa nessuno, diciamo solo che si tratta di beneficenza, ma la Parola spiega che non bisogna parlarne perché, se tu lo fai, la tua ricompensa sarà quella.

Sullo sfondo ci sono sempre i Mondiali, in cui il Brasile parte favorito. Alisson cerca di togliere un po’ di pressione alla Seleçao dicendo che altre nazionali sono più forti:

Se vogliamo vincere il Mondiale dobbiamo essere pronti a tutto. Ci siamo preparati benissimo. Le qualità le abbiamo, ma la favorita è la Germania, poi Spagna e Argentina. Mi spiace non ci sia l’Italia, ma per noi significa avere un avversario in meno.

Infine Alisson ha parlato anche del suo futuro. Il Real Madrid e il Psg lo seguono e non è scontata la sua permanenza in giallorosso: