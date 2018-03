In Europa è davanti per rendimento a ter Stegen del Barcellona e a Oblak dell'Atletico Madrid. Alisson Becker, 25enne portiere brasiliano della Roma, attraversa un momento d'oro: molte delle fortune dei giallorossi – tanto in Champions quanto in campionato – sono dovute anche alle prodezze dell'estremo difensore sudamericano che nella Capitale era arrivato in sordina a fare da secondo a Szczęsny poi è riuscito a prendersi i riflettori del palcoscenico. Dall'Internacional arrivò per la modica cifra di 7.5/8 milioni di euro, da allora il suo valore è cresciuto in maniera esponenziale al punto che non bastano 40/50 milioni per convincere il club a lasciar partire il calciatore sotto contratto fino al 2021 con uno stipendio da 1.5 milioni a stagione.

Le cifre. Basta dare un'occhiata ai numeri per fotografare quale siano le proporzioni del valore aggiunto, un trend che ha convinto anche il commissario tecnico della Seleçao ad affidare a lui la responsabilità di essere tra i pali al Mondiale in Russia

51 presenze da quando indossa la maglia giallorossa

per 12 volte in questo campionato è riuscito e tenere la porta inviolata

per altre 4 è accaduto in Coppa: in Europa l’Olimpico è il bunker nel quale la squadra di Di Francesco ha costruito la qualificazione ai quarti (nessuno finora ha segnato al portiere brasiliano quando la Roma gioca in casa)

tra i portieri della Serie A vanta la migliore percentuale di parate sui tiri subiti (80.3%)

Corteggiamento a suon di milioni. Real Madrid e Liverpool sono le squadre che in Europa hanno messo gli occhi su Alisson da tempo. In Italia è toccato al Napoli tentare un approccio con un'offerta allettante ma rispedita al mittente dalla Roma: 35 milioni più altri 5 di bonus, 40 milioni complessivi per avere l'estremo difensore sudamericano. "No, grazie" è stata la replica immediata: impensabile perdere un elemento così importante – il secondo dopo Salah – e per giunta a una somma contenuta rispetto al valore che può schizzare alle stelle in caso di ottimo Mondiale.

L'intenzione della Roma è trattenere Alisson. Il club non ha alcuna voglia di privarsi di un calciatore così importante tant'è che presto proverà a mettere nero su bianco per rinnovare il contratto inserendo nel nuovo accordo una clausola da 90 milioni di euro. Mentre per il prontiere sarebbe pronto un pluriennale da 4 milioni di euro netti l'anno.