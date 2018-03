La ‘mano de dios'. Maradona la usò per beffare l'Inghilterra al Mondiale che elesse l'Argentina campione del mondo. Sacro e profano si mescolarono in quell'edizione della Coppa scandita dal gol del secolo inventato dall'ex Pibe e da quel colpo di prestigio (diciamo così) che lasciò a bocca aperta perfino il direttore di gara. La ‘mano de dios' – e questa volta El Diez nulla c'entra – è brasiliana e (in Italia con in Champions) tiene in piedi la Roma di Di Francesco. Le prodezze del portiere sudamericano Alisson rimbalzano dalla Capitale alla Premier (laddove il Liverpool ha già messo gli occhi su di lui) fino alla Spagna (col Real Madrid pronto a tuffarsi nella trattativa): nella lunga estate calda dopo Russia 2018 può accadere di tutto. In Serie A è lui ad avere la media più alta di ‘parate miracolose' (7.1) a partita come testimoniato dalla classifica stilata dalla Opta.

Parate miracolose, la Top 10 dei portieri in Serie A

La graduatoria prende in considerazione quegli interventi decisivi che hanno indirizzato le sorti di un match e lo hanno spinto in cima al podio. Alle spalle ci sono l'estremo difensore della Lazio, Strakosha (staccato a 3.1 di media), e la sorpresa Belec (2.7) della Sampdoria (in prestito dal Benevento).

1. Alisson (Roma) – 7.1

2. Strakosha (Lazio) – 3.1

3. Belec (Sampdoria) – 2.7

4. Buffon (Juventus) – 2.6

5. Perin (Genoa) – 2.3

6. Viviano (Sampdoria) – 2.2

7. Szczesny (Juventus) – 2.1

8. Sirigu (Torino) – 2

9. Cragno (Cagliari) – 1.7

10. Handanovic (Inter) – 1.5

Che fine ha fatto Gigi Buffon? Il numero uno della Juventus e della Nazionale è ‘solo' in quarta posizione (2.6), mentre in classifica figura anche il compagno di club, Szczesny (2.1, settima posizione), penalizzato dall'alternanza con il capitano in campionato. Quinta posizione per Mattia Perin del Genoa (2.3) e tallonato dal rivale sampdoriano Viviano (2.2) che deve parte delle proprie fortune all'abilità mostrata sui calci di rigore. Sirigu (Torino), Cragno (Cagliari) e Handanovic (Inter) chiudono la top 10.